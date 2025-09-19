El Pacificador 2x05: Otro poderoso personaje de Superman aparece en la serie de James Gunn

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

Tras el cameo de Christopher Smith (John Cena) en Superman y la presencia de figuras de la película de James Gunn en El Pacificador, como la Banda de la Justicia en el primer capítulo, la serie continúa sumando conexiones entre ambos proyectos. En el caso del quinto episodio, ya disponible en HBO Max, un poderoso enemigo del Hombre de Acero aterriza de lleno en la trama de Chris.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras tantear la idea a lo largo de toda la serie, en el clímax de la entrega más reciente de El Pacificador, Chris finalmente abandona su realidad convencido de que Emilia Harcourt le ha traicionado ante A.R.G.U.S. y decide ocupar el lugar de su versión de otra dimensión, a la que mató en el 2X01. En ese mundo encuentra una nueva vida heroica junto a su hermano y su padre como parte del Top Trio que se oficializa al derrotar al mismo kaiju al que Superman y la Justice Gang se enfrentaron en su Metrópolis.

El episodio no explica el origen de la criatura en esta realidad alternativa, pero su irrupción subraya que el Top Trio es la primera línea de defensa ante una amenaza de esa escala en un mundo donde la ciudadanía mira antes a los Smith que a Superman o a la Justice Gang.

El nuevo cameo procedente del universo Superman en El Pacificador no es un caso aislado, pues desde el arranque de la temporada la conexión entre proyectos ha sido explícita como, por ejemplo, a través de la retcon con la Banda de la Justicia, con Rick Flag Sr. justificando la vigilancia sobre Christopher Smith para evitar "otro evento Metrópolis" o con el intento fallido de Chris para unirse a la Justice Gang.

La temporada 2 de El Pacificador ha superado su ecuador con el estreno de su quinto episodio. El resto de los ocho capítulos que conforman esta segunda entrega llegarán a HBO Max semanalmente hasta el 10 de octubre.

Respecto al futuro de Superman, que según dejó caer John Cena podría tener un cameo en El Pacificador, David Corenswet lo volverá a interpretar en Man of Tomorrow, que se estrena en cines el 9 de julio de 2027. En la cinta, Clark Kent y Lex Luthor, a quien Nicholas Hoult interpretará de nuevo, deberán apartar sus diferencias para unirse contra una peligrosa amenaza.

Además, el 26 de junio de 2026 aterrizará en cines Supergirl, con Milly Alcock retomando su rol de Kara Zor-El tras su cameo al final de Superman. Dirigida por Craig Gillespie (Cruella), a partir de un guion de Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow) junto a Ana Nogueira y Otto Binder, la película contará en su elenco con Jason Momoa, quien encarnará al violento cazarrecompensas intergaláctico Lobo.

"Mientras celebra su 21 cumpleaños, Kara Zor-El viaja por la galaxia con su perro Krypto. En el camino conoce a una joven llamada Ruthye y termina embarcándose en una sangrienta misión de venganza", reza la sinopsis del filme.