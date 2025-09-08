John Cena ha reventado el gran cameo sorpresa de la temporada 2 de El Pacificador (Peacemaker) - WARNER BROS. / HBO MAX

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

David Corenswet volverá a interpretar a Superman en Man of Tomorrow, que según anunció recientemente James Gunn, llegará a los cines el 9 de julio de 2027. Sin embargo, el actor ha disparado todas las alarmas al compartir una imagen junto a John Cena en el set del Pacificador, abriendo la puerta a las especulaciones sobre un posible cameo del hombre de acero en la temporada 2 de la serie.

Corenswet compartió esta fotografía en su Instagram tras el lanzamiento en HBO del tercer capítulo de la temporada 2 del Pacificador. En ella, el intérprete aparece enfundado en el traje de Superman junto a Cena, quien se muestra sonriente, con una colorida camisa y la cara con salpicaduras de sangre falsa.

Sin embargo, la instantánea en cuestión se tomó una semana antes de que Superman, donde Cena tiene un breve cameo como el Pacificador, finalizase su rodaje el 30 de julio de 2024.

Dicho esto, aún quedan cinco episodios para que la serie protagonizada por Cena concluya su segunda temporada, un espacio más que suficiente para que Corenswet sorprenda a los fans con un fugaz cameo como el hombre de acero en alguno de ellos, aunque toca esperar para averiguarlo.

En cuanto a Man of Tomorrow, las informaciones más recientes destacaban que Gunn está listo para ponerse manos a la obra con el guion. Conviene recordar además que el director, guionista, productor y copresidente junto a Peter Safran de DC Studios aseguró haber terminado el tratamiento previo al libreto de la cinta, cuya producción arrancará en verano de 2026.

Además, el 26 de junio de dicho año aterrizará en cines el filme de Supergirl, con Milly Alcock retomando su rol de Kara Zor-El tras su cameo al final de Superman. Dirigida por Craig Gillespie (Cruella), a partir de un guion de Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow) junto a Ana Nogueira y Otto Binder, la cinta contará en su elenco con Jason Momoa, quien interpretará al violento cazarrecompensas intergaláctico Lobo.