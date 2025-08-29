El radical final de El Pacificador (Peacemaker) 2x02, explicado: ¿Qué hará Chris tras matar a ((SPOILER))?

MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

El segundo episodio de la temporada 2 de El Pacificador (Peacemaker) ya está disponible en HBO Max. Englobada dentro del nuevo universo DC de James Gunn y Peter Safran, la serie protagonizada por John Cena ya ha hecho lidiar a sus personajes con problemas multiversales. Y, tras el impactante final del primer capítulo, el segundo parece haber abierto un nuevo horizonte de posibilidades a Chris Smith.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el primer episodio de la segunda temporada de El Pacificador, el justiciero titular no solo descubría una dimensión alternativa donde su padre y su hermano siguen vivos, sino que además conocía a su propia variante... y acababa matándola (en defensa propia, cabe decir).

En el capítulo 2, titulado 'Más vale águila en mano...', Chris le pide ayuda a Vigilante para deshacerse del cuerpo de su doble, que ambos proceden a descuartizar e incinerar. Es de esperar que sus acciones dejen alguna secuela en el personaje encarnado por Cena, en quien poco a poco va calando la enormidad de lo que ha hecho.

Posibles traumas aparte, la muerte del otro Chris abre también un mundo de posibilidades, nunca mejor dicho. Y es que, con su variante muerta, el personaje de Cena puede asumir su identidad y vivir su vida en el otro universo. De hecho, esa parece ser su intención (o al menos una tentación), ya que usa el móvil de su fallecido doble para enviar un mensaje a la Emilia Harcourt de esa realidad, que responde a su simple saludo con un emoticono de un corazón roto.

Puesto que las cosas con la Harcourt de su realidad no parecen avanzar (Chris está claramente enamorado pero ella no quiere saber nada), todo apunta a que el Pacificador tratará de acercarse a su variante, fingiendo ser el Chris que ella conoce y con el que aparentemente tuvo una relación que terminó de forma dolorosa. Aunque cabe recordar que esa versión de Harcourt se encuentra saliendo con alguien.