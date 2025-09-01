La Banda de la Justicia de Gunn vs. Liga de la Justicia de Snyder: ¿Qué equipo es más poderoso? - WARNER BROS.

James Gunn ya dejó claro que en el Universo DC que está articulando junto a Peter Safran no existe la Liga de la Justicia. En cambio, el director y guionista de Superman presentó en la cinta protagonizada por David Corenswet a la "Banda de la Justicia", un equipo de superhéroes que cuenta en sus filas con Guy Gardner/Linterna Verde (Nathan Fillion), Hawkgirl (Isabela Merced) y Mr. Terrific (Edi Gathegi). La cuestión que surge entre los fans, ahora que los han visto en acción, es... ¿Cuál de estos dos equipos es definitivamente más poderoso que el otro?

Ciertamente, ambas alineaciones cuentan con miembros tremendamente poderosos. Tanto Gardner como Hawkgirl y Mr. Terrific demostraron en Superman su valía y de lo que son capaces con sus poderes.

Los poderes de Gardner y su anillo de poder solo están limitados -al igual que el resto de los Linternas Verdes, como Hal Jordan y Jon Stewart- a su fuerza de voluntad. En el caso de Hawkgirl, al margen de su colosal fuerza thanagariana, tiene un arsenal de armas destructivas y una impresionante capacidad de vuelo.

Por último, se encuentra Michael Holt, más conocido como Mr. Terrific, cuya inteligencia e inventos, como sus demoledoras y versátiles esferas-T, lo convierten en un héroe difícil de vencer. Buena prueba de ello es la escena de Superman en la que se enfrenta él solo, y sin dificultad alguna, a los esbirros de Lex Luthor (Nicholas Hoult) para, acompañado de Lois Lane (Rachel Brosnahan), rescatar al Último Hijo de Krypton.

Dejando a un lado al Hombre de Acero, que si bien tiene relación con este equipo no forma parte de él, ni tampoco su prima Supergirl (Milly Alcock), está claro que la Banda de la Justicia es una formación realmente poderosa. Pero... ¿y la Liga de la Justicia?

El Superman de Henry Cavill cuenta con los mismos poderes y vulnerabilidad a la kryptonita que el de Corenswet. Aquaman (Jason Momoa) y Wonder Woman (Gal Gadot) tenían la capacidad y poder suficiente para enfrentarse al Hombre de Acero.

Su muerte a manos de Doomsday en Batman v Superman: El amanecer de la justicia fue uno de los principales catalizadores de la invasión de la Tierra por parte de Steppenwolf en Liga de la Justicia. El Hombre de Acero acabó siendo resucitado gracias al empeño de Batman, con la ayuda de la Caja Madre y el acceso a la Fuerza de la Velocidad de Flash (Ezra Miller), quien además es capaz de viajar en el tiempo.

Cyborg (Ray Fisher), por su parte, es el integrante de la Liga de la Justicia más versátil gracias a sus habilidades tecnológicas. En un enfrentamiento directo, lo más probable es que la Liga de la Justicia se impusiera con claridad al equipo de Gardner.

Batman iguala intelectualmente a Mr. Terrific, quien físicamente también podría ser derrotado por Flash o Cyborg. De hecho, el Caballero Oscuro ejerce un liderazgo dentro de la Liga de la Justicia del que carece su equipo rival. Asimismo, Superman, Wonder Woman y Aquaman podrían vencer sin sudar a todo el equipo de Gardner, pese a que este es increíblemente poderoso. Esto evidencia, por ahora, que la Liga de la Justicia del Snyderverse es más poderosa que la Banda de la Justicia del DCU de Gunn.

Pero el equipo de Linterna Verde, Hawkgirl y Mr. Terrific es lo más parecido a la Liga de la Justicia, dado que esta aún no existe en la nueva era del Universo DC. Dicho esto, cabe recordar que la temporada 1 de El Pacificador terminó con una cómica escena en la que la Liga de la Justicia llegaba tarde tras la invasión alienígena detenida por Christopher Smith y su equipo.

Allí se mostraba a Superman y Wonder Woman en las sombras, y al Flash de Ezra Miller y al Aquaman de Jason Momoa con algunas frases. Ahora, tras retocar escenas y diálogos, Gunn establece que la serie siempre formó parte del DCU y no del Snyderverse, incluyendo un resumen en el que Adebayo (Danielle Brooks) pide llamar a la "Banda de la Justicia" en vez de a la Liga de la Justicia. Además, el primer capítulo de esta temporada 2 también cuenta con Lord, Gardner y Hawkgirl en sus primeros compases.