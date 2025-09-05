Estos 5 personajes DC harán equipo con Superman en Man of Tomorrow

MADRID, 5 Sep. (CulturaOcio) -

James Gunn anunció que Man of Tomorrow (El hombre del mañana) será la siguiente película del Último Hijo de Krypton tras Superman y llegará a los cines el 9 de julio de 2027. Según las informaciones más recientes, la cinta, con David Corenswet y Nicholas Hoult retomando sus roles como el hombre de acero y Lex Luthor, contará con importantes personajes del DCU.

Tal y como señala Nexus Point, Man of Tomorrow podría contar con la presencia de múltiples e importantes personajes del DCU asociados a Superman. El medio señala que fuentes cercanas a la producción apuntan a que Supergirl (Milly Alcock), Lobo (Jason Momoa) y Christopher Smith/El Pacificador (John Cena), cuya temporada 2 ya ha arrancado en HBO Max, aparecerán en la película.

Supergirl, Lobo ve Peacemaker, Superman devam filmi MAN OF TOMORROW'da yer alacak!



📰Nexus Point News pic.twitter.com/L1bptheDmk — Tourens (@tourenscom) September 4, 2025

Además, Isabela Merced pareció confirmar su regreso como Hawkgirl respondiendo al anuncio de Gunn con un "nos vemos pronto" en su Instagram. Esto, llegado el caso, confirmaría que Man of Tomorrow será una cinta coral, con Superman formando un equipo de superhéroes -tal vez una liga- para hacer frente a una nueva y peligrosa amenaza. De hecho, se especula con que podría tratarse de enemigos del nivel de Brainiac o The Authority (La Autoridad). Los últimos rumores indicaban que, aunque la cinta seguirá mostrando la rivalidad entre Superman y Luthor, también unirán sus fuerzas.

Una amenaza del calibre de Brainiac o de The Authority llevaría a Kal-El a reunir un superquipo para detenerlos y salvar al mundo. Es en este punto donde la irrupción del salvaje cazarrecompensas intergaláctico Lobo, el Pacificador y Supergirl encajarían en la trama del filme.

Dicho esto, la información también destaca que Gunn está listo para ponerse manos a la obra con el guion de Man of Tomorrow. Cabe recordar que el director, guionista, productor y copresidente junto a Peter Safran de DC Studios ya aseguró haber terminado el tratamiento previo al libreto de la película, cuya producción arrancará en verano de 2026.

‘MAN OF TOMORROW’ is eyeing a Summer 2026 production start.



In theaters on July 9, 2027.



(Via: Nexus Point) pic.twitter.com/J5dqqAH3iv — DCU Central (@DCU_Central_) September 3, 2025

Además, el 26 de junio de 2026 aterrizará en cines la película de Supergirl con Milly Alcock retomando su rol de Kara Zor-El. Dirigida por Craig Gillespie (Cruella), a partir de un guion de Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow) junto a Ana Nogueira y Otto Binder, la cinta contará en su elenco con Jason Momoa, quien interpretará al violento cazarrecompensas intergaláctico Lobo.

Por su parte, Matthias Schoenaerts (Django) será el gran villano de la función al que se enfrentará la prima de Superman. El actor belga dará vida a Krem de las Colinas Amarillas, un pirata y asesino intergaláctico extremadamente violento, procedente de un mundo distante que orbita alrededor de una estrella roja.

Además, a finales del pasado octubre, Deadline revelaba que Eve Ridley encarnará en la cinta a Ruthye Marye Knolle, una joven guerrera y aliada de Kara Zor-El que se une en su batalla contra Krem para vengar a su padre en los cómics de King.