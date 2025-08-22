El eficaz engaño de James Gunn para que El Pacificador (Peacemaker) sea canon del DCU

MADRID, 22 Ago. (CulturaOcio) -

Con el estreno de la segunda temporada de El Pacificador (Peacemaker) James Gunn ha implementado el primer 'retcon' significativo dentro del Universo DC. Así, el arranque de la nueva entrega de la serie protagonizada por John Cena utliza un sencillo truco, tan desvergonzado como eficaz, para resolver de un plumazo todos los problemas de continuidad de una ficción cuya primera temporada formaba parte del extinto DCEU, el también conocido como Snyderverse, pero cuyos nuevos capítulos ya pertenecen al nuevo DCU liderado por el propio Gunn y James Safran.

Hay que recordar que la primera temporada de El Pacificador terminó con una divertida secuencia en la que varios miembros de La Liga de la Justicia llegaban demasiado tarde para ayudar a combatir la invasión alienígena que evitaron Chris Smith y su improbable equipo. En la secuencia aparecían Superman y Wonder Woman, ambos entre las sombras y sin mostrar su rostro, y también el Flash de Ezra Miller y el Aquaman de Jason Momoa, que llegaban incluso a tener unas frases.

Por aquel entonces, en febrero de 2022, el DCEU aún no estaba terminado, y Warner Bros. Discovery aún esperaba salvar la continuidad de sus películas. La macrofranquicia que inició Zack Snyder comenzó a descarrilar con el azaroso rodaje de Liga de la Justicia, afectado por la desgracia personal de Snyder.

Tras la decepcionante aventura grupal, que Joss Whedon no supo llevar a buen puerto, películas como Wonder Woman 1984, Aves de presa o El Escuadrón Suicida del propio Gunn demostraron que el DCEU, ya sin Snyder y con el único éxito rutilante de Aquaman y sus más de 1.100 millones en el zurrón, carecía de una dirección coherente.

En octubre de 2022 Dwayne 'The Rock' Johnson intentó convertirse en la nueva piedra angular del DCEU con el estreno de Black Adam, incluso trayendo de vuelta a Henry Cavill como Superman, pero la película fue un sonoro fiasco. The Flash también coqueteó con un reinicio no traumático del DCEU, pero finalmente se convirtió en un carrusel de homenajes que tampoco convenció en taquilla y dejó un sabor a despedida del Snyderverse. Todavía quedaría pendiente el estreno de Aquaman y el Reino Perdido, que llegó a las salas de cine prácticamente a la vez que Jason Moma anunciaba su fichaje para el nuevo DCU de Gunn y Safran como Lobo.

EL GRAN ENGAÑO DE GUNN

Y ahora, para solventar todos los problemas de canon y que lo visto en la primera temporada El Pacificador cuente de pleno derecho dentro del nuevo DCU (donde, por ejemplo, la Liga de la Justicia aún no se ha formado y la Banda de la Justicia formada por Green Lanter, Hakwgirl y , es el único supergrupo de héroes) James Gunn ha optado por engañar, sí, así como suena, deliberadamente al espectador.

La segunda temporada de El Pacificador arranca con un montaje de resumen titulado 'Anteriormente en el DCU' con el que, y a través de varias sutiles (y otras no tanto) modificaciones, hace que El Pacificador ya no pertenezca al Snyderverse sino a su nuevo Universo DC. Así, retocando algunas escenas, Gunn reescribe el canon e intenta engañar a la audiencia fingiendo que la temporada 1 de Peacemaker estuvo ambientada en el DCU desde el principio, en lugar de en el DCEU o Snyderverse.

Así, para establecer que la serie protagonizada por John Cena ahora forma parte del nuevo universo cinematográfico de Gunn y Safran, este resumen inicial incluye la regrabación de algunos diálogos, como en el que Leota Adebayo (Danielle Brooks) pide "llamar a la Banda de la Justicia" en lugar de la de la Liga de la Justicia como hacía en la serie original o se hace una broma sobre vómitos y Linterna Verde/Guy Gardner (Nathan Fillion), algo que no se hacía en la temporada original donde la broma de Peacemaker era sobre Aquaman y los peces, estableciendo así su presencia previa en el universo.

Pero el cambio más drástico tiene lugar en la recreación de la escena final de la primera temporada donde aparecía la Liga de la Justicia. Originalmente, Superman (Henry Cavill), Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa) y Flash (Ezra Miller) llegaban tarde para ayudar, con cameos reales de Momoa y Miller intercambiando bromas sobre la relación de Aquaman con los peces. En la nueva versión del DCU, esta escena ha sido completamente reemplazada por la Justice Gang: Superman (David Corenswet), Supergirl (Milly Alcock), Mr. Terrific (Edi Gathegi), Guy Gardner/Green Lantern (Nathan Fillion) y Hawkgirl (Isabela Merced).

GUNN YA LO ADVIRTIÓ

Gunn ya adelantó que realizaría los cambios necesarios para encajar la historia de Peacemaker dentro del nuevo DCU desde un enfoque pragmático, afirmando que el público general no está tan obsesionado con la consistencia perfecta del canon.

"La gente siempre va a discutir", dijo en declaraciones a The Wrap en las que aseguró que la continuidad y las discrepacias en la misma le importan "a muy poca gente" pero que es consciente de que "a quienes les importa realmente les importa mucho, así que espero que ayude".

"Básicamente, todo lo que vieron la temporada pasada fue canon. Pero quizás haya un par de cosas que no lo sean tanto, y una de ellas es que, obviamente, no hay Liga de la Justicia", adelantó.

De momento, y a la espera de ver más del nuevo DCU en las siguientes entregas de la segunda temporada de Peacemaker, estos cambios establecen firmemente a la Banda de la Justicia como el equipo principal de superhéroes del DCU, consolidando la base para futuras producciones. Además, la presencia de Superman y Supergirl trabajando juntos sugiere una colaboración más estrecha entre los primos kryptonianos en futuros proyectos.