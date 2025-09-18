La sinopsis de Supergirl anticipa venganza intergaláctica para Kara Zor-El y Krypto

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

El 26 de junio de 2026 llegará a las salas la película de Supergirl, con Milly Alcock retomando su rol como Kara Zor-El tras su breve irrupción en Superman. Entretanto, ya ha salido a la luz la sinopsis del filme, dirigido por Craig Gillespie (Cruella), que anticipa una búsqueda de venganza intergaláctica para la heroína.

"Mientras celebra su 21 cumpleaños, Kara Zor-El viaja por la galaxia con su perro Krypto. En el camino conoce a una joven llamada Ruthye y termina embarcándose en una sangrienta misión de venganza", detalla la sinopsis publicada en Letterboxd, tal y como señala DCU Prime TV en X.

El hecho de que Kara inicie una búsqueda de venganza insaciable tras una tragedia indica que tiene una personalidad mucho más impulsiva y con claroscuros, a diferencia de su primo Superman.

Esto también se debe, como explicó no hace mucho James Gunn, a las condiciones en las que ambos se criaron y crecieron. "En nuestra versión vemos la diferencia entre Superman, que fue enviado a la Tierra y criado por padres amorosos desde bebé, y Supergirl, que creció en un asteroide y vio morir a todos los que la rodeaban de formas horribles durante los primeros 14 años de su vida, antes de llegar a la Tierra siendo ya una adolescente. Ella es mucho más dura, no es exactamente la Supergirl que estamos acostumbrados a ver", confesó Gunn a The Hollywood Reporter.

Alcock recordó recientemente lo incómodo que fue su audición para el papel de la prima de Superman. "Para Supergirl, éramos otra chica y yo. Fue realmente aterrador; ¡creí que iba a vomitar! Pero solo era miedo, ¡es lo que me pasaba! Este trabajo ha sido un viaje de superación de mis propios miedos", admitió a Elle.

Una vez hubo conseguido el papel, Alcock recuerda que no podía terminar de creérselo, pero después acabó celebrándolo en su casa con sus amigos.

Dirigida por Craig Gillespie, a partir de un guion de Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow), junto a Ana Nogueira y Otto Binder, la cinta contará en su elenco con Jason Momoa, quien interpretará al violento cazarrecompensas intergaláctico Lobo. Por su parte, Matthias Schoenaerts (Django) será el gran villano de la función al que se enfrentará la prima de Superman.

El actor belga dará vida a Krem de las Colinas Amarillas, un pirata y asesino intergaláctico extremadamente violento, procedente de un mundo distante que orbita alrededor de una estrella roja. Dicho esto, conviene recordar que, a finales del pasado octubre, Deadline revelaba que Eve Ridley será quien encarne en la cinta a Ruthye Marye Knolle. Se trata de una joven guerrera y aliada de Kara Zor-El que se une en su batalla contra Krem para vengar a su padre en los cómics de King.