James Gunn desata la polémica al revelar el único héroe del DCU capaz de vencer a Superman

David Corenswet volverá a enfundarse el traje del hombre de acero tras Superman en Man of Tomorrow (El hombre del mañana), que llegará a las salas el 9 de julio de 2027. James Gunn, su director y guionista, ha revelado ahora cuál es el único héroe del DCU que sería capaz de vencer al último hijo de Krypton.

Gunn acudió recientemente al programa de Howard Stern, donde el presentador le hizo saber al copresidente de DC Studios que Linterna Verde podría derrotar a Superman. Una opinión también compartida por el propio Gunn, que respondió con un "absolutamente, es tremendamente poderoso".

Sin embargo, Gunn no llegó a concretar la identidad del Linterna Verde al que se estaba refiriendo. Es probable que se trate de Guy Gardner, al que interpreta Nathan Fillion en Superman. El actor ya confesó que su personaje, que también se ha dejado ver en el arranque de la temporada 2 de El Pacificador, se cree capaz de acabar con el hombre de acero.

"Realmente piensa que podría enfrentarse a Superman", expresó a TV Line. "Y no puede", sentenció a continuación, dejando claro que ese pensamiento se debe solo al ego y exceso de confianza de Gardner.

Por tanto, también es posible que Gunn se estuviese refiriendo a Hal Jordan o John Stewart, a quienes interpretarán respectivamente Kyle Chandler y Aaron Pierre en la serie de Linternas, que HBO tiene previsto estrenar en algún punto de 2026, y en donde Fillion volverá a encarnar a Gardner. No obstante, hasta el momento se desconoce si será un cameo o si tendrá un papel destacado en la trama.

La ficción seguirá al nuevo recluta John Stewart y al legendario Linterna Hal Jordan, dos policías intergalácticos que se ven envueltos en un oscuro misterio terrestre mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos. Además de Chandler y Pierre, Linternas también cuenta en su reparto con Kelly Macdonald como la sheriff Kerry, Garret Dillahunt como William Macon, Poorna Jagannathan como Zoe y Ulrich Thomsen como Sinestro.

Producida por HBO junto a Warner Bros. Televisión y DC Studios, la ficción tiene por showrunner a Chris Mundy (True Detective), quien coescribe el episodio piloto junto a Damon Lindelof (Watchmen/The Leftovers) y Tom King. Los dos primeros capítulos están dirigidos por James Hawes, mientras que tanto Mundy y Lindelof como King y Hawes ejercen además como productores ejecutivos de Linternas junto a James Gunn, Peter Safran y Ron Schmidt.