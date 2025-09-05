MADRID, 5 Sep. (CulturaOcio) -

Aunque la segunda temporada de El Pacificador (Peacemaker) se encuentre inscrita en el nuevo DCU de James Gunn y Peter Safran, esta entra a menudo en diálogo con el ya extinto Snyderverse... No en vano el personaje de John Cena fue presentado en el mismo. Ahora, la ficción de HBO Max ha ido un paso más allá trayendo de entre los muertos a un personaje del DCEU, haciéndolo canon en el nuevo universo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Ya en el primer episodio de la temporada 2 de El Pacificador, Chris Smith descubría una dimensión alternativa de su mundo, una donde su padre y su hermano seguían vivos y eran importantes figuras públicas. El justiciero también conocía a su propia variante, pero acababa matándola en defensa propia.

Con la posibilidad de hacerse pasar por su otro yo, Chris explora la nueva dimensión, tratando de averiguar cómo era su vida. El personaje de Cena descubre entonces que, en esa realidad, su variante estuvo saliendo con la mujer de la que está enamorado, Emilia Harcourt, pero lo dejaron y ahora ella se encuentra con Rick Flag Jr., que en ese universo está vivito y coleando.

Cabe recordar que Chris mató al personaje encarnado por Joel Kinnaman en su realidad, en los eventos de El Escuadrón Suicida, anteriores a los de la primera temporada de El Pacificador. De hecho, ese asesinato es un potente motor de cambio para Chris a lo largo de la serie, por lo que su fantasma (de forma figurada, no literal) está muy presente en la misma.

No obstante, el tercer capítulo de El Pacificador no solo trae de vuelta a Kinnaman como una variante multiversal de Rick, sino que también muestra a la versión que los fans ya conocían, en un flashback que revela que el militar mantenía una relación con la Emilia de la que Chris se enamora más adelante (lo que ofrece una nueva visión de la complicada dinámica entre ambos, ya que Emilia es perfectamente consciente de que fue Peacemaker quien mató a su amante y aun así se ve obligada a trabajar con él).

En el flashback, anterior a su muerte en Corto Maltese, se da a conocer además que Rick y Emilia no eran novios, sino que este seguía siendo la pareja de June Moon (algo establecido en el Escuadrón Suicida de David Ayer), pero temía la reacción de la antigua Encantadora si rompía con ella.

De esta manera, El Pacificador trae de vuelta a Rick por partida doble, primero como flashback y luego como una variante multiversal, estableciendo una especie de triángulo amoroso entre este, Emilia y Chris que se repite a lo largo de las realidades.