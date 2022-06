Obi-Wan Kenobi: 8 claves de Star Wars que debes saber antes de ver la serie de Disney+

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

Llega a Disney+ la esperada serie de Obi-Wan Kenobi en la que Ewan McGregor vuelve a meterse en la piel del maestro Jedi de Star Wars. Perseguido por los Inquisidores del Imperio, la ficción muestra qué hizo el mentor del malogrado Anakin Skywalker (Hayden Christensen) tras el ascenso del Imperio y la purga de los caballeros Jedi.

Situada diez años después de lo sucedido en 'Star Wars. Episodio III: La venganza de los Sith', en la que los Jedi fueron casi aniquiliados por la Orden 66 y Anakin se pasó al lado oscuro, convirtiéndose en Darth Vader, la serie muestra cómo Obi-Wan Kenobi vela por el pequeño Luke Skywalker en Tatooine. Exiliado y con una vida de ermitaño, el maestro Jedi se verá obligado a embarcarse en una aventura inesperada tras la llegada de los Inquisidores a la región.

Con el estreno de un doble episodio este 27 de mayo, toca repasar varios datos antes de comenzar a ver la ficción producida para Disney+. Por ello, he aquí siete cosas que hay que saber antes de ver 'Obi-Wan Kenobi'.

1.- ¿QUIÉN ES OBI-WAN KENOBI?

Es complicado conocer a alguien que no sepa quién es Obi-Wan Kenobi, una pregunta que, incluso, ofendería a cualquier fan de Star Wars. Sin embargo, para aquel que haya vivido durante décadas en una cueva y le haya picado la curiosidad por saber quién es este personaje y su importancia en la saga, he aquí un breve resumen.

Obi-Wan Kenobi es un maestro Jedi, cuya evolución de Padawan a mentor pudo verse en la trilogía precuela de la saga, que dirigió el propio George Lucas. En 'La amenaza fantasma', era el aprendiz del maestro Jedi Qui-Gon Jinn (Liam Neeson), el cual murió en el planeta Naboo tras enfrentarse a Darth Maul, aprendiz de Darth Sidious. Tras esto, se convirtió en caballero Jedi y en 'La venganza de los Sith' fue cuando fue nombrado maestro Jedi.

2.- EL MENTOR DE DARTH VADER

Un hecho que le pesará a Kenobi en la serie de Disney+, y que Owen Lars, hermanastro de Anakin Skywalker, le recordará, es que él fue el mentor del que es el villano más reconocido de la franquicia, Darth Vader. Realmente, Obi-Wan heredó ese encargo, pues fue su maestro, Qui-Gon Jinn, el que vio en Anakin cuando era niño al posible mítico elegido encargado de equilibrar la Fuerza.

La inesperada muerte de Qui-Gon provocó que Obi-Wan se convirtiese en el mentor de Anakin, algo que se vio en 'El ataque de los clones', que termina cuando este deja de ser un Padawan y pasa a ser un caballero Jedi. Es en 'La venganza de los Sith' donde se ve que la profecía de Qui-Gon resultó fallida, pues Anakin termina corrompiéndose y se pasa al lado oscuro, dejando en Obi-Wan una terrible sensación de derrota, la cual, no obstante, canaliza en la esperanza de que sea Luke el elegido.

3.- EL ENEMIGO MÁS ESPERADO: DARTH MAUL

No solo hay momentos clave sobre el pasado de Obi-Wan Kenobi en la trilogía de las precuelas, también en el spin-off 'The Clone Wars', tanto la película como la aplaudida serie de animación que surgió de ella. En esta se reveló que Darth Maul, quien fue dado por muerto después de que Kenobi lo partiese en dos con su rayo láser después de que este matase a Qui-Gon, no falleció, sino que sobrevivió debido al poder del lado oscuro.

Tras recuperarse, Darth Maul persigue a Obi-Wan y planea vengarse de todos los Jedi. En este punto de la historia, el villano aún está en el tablero de juego, lo que significa que Obi-Wan teme todavía que este lord Sith termine hallándole. Es decir, aunque no está previsto que aparezca, el personaje sigue vivo y coleando por lo que podría ser una de las grandes sorpresas para los fans de Star Wars en la serie.

4.- EL AMOR PERDIDO DE OBI-WAN

También en 'The Clone Wars' se revela que Obi-Wan Kenobi estuvo a punto de romper el juramento de los Jedi por amor, al conocer a la duquesa Satine Kryze. En la serie de animación, este le ayuda durante su mandato en Mandalore, conocido por la armadura especial Beskar que aparece en 'The Mandalorian'. Es evidente que Obi-Wan se siente atraído por la duquesa, pero pudo evitar cruzar esa línea, cosa que Anakin no hizo.

En la sexta temporada, Darth Maul mata a la duquesa delante del maestro Jedi como forma de venganza, luego de atraerlo al planeta Mandalore tras ocuparlo. Un amor perdido que los fans esperan que se nombre en la serie de Disney+.

5.- AHSOKA, LA PAWADAN DE ANAKIN

El tercer personaje más importante de 'The Clone Wars' es Ahsoka Tano y ha sido uno de los últimos en tener contraparte en imagen real, la muy esperada versión encarnada por Rosario Dawson en 'The Mandalorian' y 'El libro de Boba Fett', quien tendrá próximamente su spin-off.

En la película, Anakin se vio obligado a tomar a Ahsoka como su Padawan y trabajaron juntos durante la mayor parte de las guerras clon. Sin embargo, en la sexta temporada de la serie de animación, Ahsoka tuvo que dejar la Orden Jedi después de ser incriminada por un crimen que no cometió. En 'Star Wars Rebels', se revela que ella es parte clave en la formación de la rebelión contra el lado oscuro. Dada su importancia y su presencia en 'The Mandalorian' y 'El libro de Boba Fett', no sería extraño que Dawson retomase su personaje en 'Obi-Wan Kenobi'.

6.- SUPERVIVIENTE DE LA PURGA JEDI

Cuando el Emperador Palpatine (Darth Sidious) da la Orden 66, activó un chip secreto dentro de todos los soldados clon para volverlos contra los Jedi. La prioridad de las tropas que hasta ahora comandaban los usuarios de la Fuerza pasó a ser la eliminación de sus generales, lo que provocó una masacre. En 'La venganza de los sith', con Anakin ya entregado al Lado Oscuro y domidado por Sidius, este lidera el asalto al Templo Jedi donde extermina a casi todos los allí presentes, incluidos los niños y jóvenes estudiantes. Obi-Wan fue uno de los pocos supervivientes a esta purga jedi, a costa de permanecer separado de la mayoría de sus antiguos aliados.

7.- LA CORRUPCIÓN DE ANAKIN

Es más que conocida la corrupción de Anakin Skywalker por el lado oscuro y cómo, seducido por Darth Sidious y los miedos en él infundidos, pasó a ser Darth Vader. Ahora bien, ¿qué fue lo que le llevó al lado oscuro de la Fuerza? La respuesta es que el caballero Jedi no pudo controlar sus emociones, algo que nunca había logrado mantener a raya.

La primera vez que se vio que era incapaz de mantenerse impasible ante eventos trágicos fue cuando encontró a su madre muerta en 'El ataque de los clones' y mató, ciego de ira, a las personas que la tenían cautiva, incluidos sus hijos. Otro momento de debilidad fue su amor por Padmé Amidala, la senadora de la organización sindical galáctica de la República, a la que conoció cuando era apenas un niño y con la que se esposó en el final de 'El ataque de los clones'. En 'La venganza de los Sith', Anakin se vuelve presa de sus temores, provocando una profecía autocumplida que termina corrompiéndole.

8.- LOS INQUISIDORES, LOS NUEVOS ANTAGONISTAS

Aunque Hayden Christensen vuelve a meterse en la piel de Darth Vader, no será el único villano que busque dar caza a Obi-Wan Kenobi. Los enemigos principales del maestro Jedi encarnado por Ewan McGregor serán los Inquisodres, los cuales fueron presentados en 'Star Wars Rebels'. Servidores de los Sith, pero no miembros de esta orden ya que no cumplen La Regla de los Dos, su habilidad es usar la Fuerza como radar para capturar a Jedi que sobrevivieron a la matanza de la Orden 66.

Los tres Inquisidores más importantes que aparecen en los avances de la serie de Disney+ son el Gran Inquisidor (Rupert Friend), el Quinto Hermano (Sung Kang), quienes aparecieron en 'Rebels' y una recién llegada, la Tercera Hermana Reva (Moses Ingram).