El villano de Obi-Wan Kenobi desata indignación en fans Star Wars

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

El primer tráiler de 'Obi-Wan Kenobi' ha desatado la euforia en los fans de la saga 'Star Wars'. El regreso de Ewan McGregor como el emblemático maestro Jedi, así como el uso de temas icónicos de John Williams, ha despertado el efecto nostalgia. No obstante, hay algo que ha provocado una reacción crítica de los seguidores, el aspecto del Gran Inquisidor, el cual es muy diferente al que tuvo en 'Star Wars Rebels'.

Líder de los cazadores Jedi del Imperio, los Inquisidores aparecieron anteriormente en la serie de animación 'Star Wars Rebels'. Fue allí donde debutó el Gran Inquisidor, con una apariencia siniestra y una característica cabeza alargada. Su adaptación a la imagen real ha venido con polémica, puesto que las prótesis que ha tenido que usar Rupert Friend para el papel, ha provocado importantes cambios de imagen.

Y estos cambios no han gustado al fandom, que no ha tardado en compartirlo en redes sociales, comparándolo negativamente con la versión de Ahsoka Tano de Rosario Dawson, la cual sí logró reproducir fielmente a su contraparte animada. También hay quien lo ha comparado con otros personajes como el Ingeniero de 'Prometheus', cuyo diseño guarda un parecido mayor que la que tiene Rupert Friend en el tráiler de 'Obi-Wan Kenobi'.

I’ve never been one to hate on the live action debuts of animated characters in #StarWars but please tell me how this translate to this 😭😭😭😭 #ObiWan #GrandInquistor #Kenobi pic.twitter.com/lP6jP7rGn0 — Davis Hicks (@DavisScottHicks) March 9, 2022

sometimes it's okay to not adapt in live action <3 (im talking about the grand inquistor) — aslı 🫐 kenobi era (@lesbianmarajade) March 9, 2022

Ahsoka and Cad Bane are fair game and look amazing, but the Grand Inquistor genuinely does look shit 😂😂 https://t.co/7dhkYx0V88 — KK✨ (@kkthedoctor) March 10, 2022

The new Obi Wan trailer looked great but that grand Inquistor design is straight doo doo — Just your average depressed Pens fans (@TyleZo) March 9, 2022

Live action Grand Inquistor looks so good pic.twitter.com/jsaGZ7Kr5X — Eyon (@watsongonnabe) March 9, 2022

this isn’t the grand inquisitor this is dave from accounting pic.twitter.com/xm89XsuUEU — PT: psycho tman (@johnny_tmanV2) March 9, 2022