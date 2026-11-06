Archivo - Netflix resucita Stranger Things con Other Worlds, una precuela de imagen real ambientada en 1955 - NETFLIX - Archivo

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

Tras el final de su quinta y última temporada, el universo de Stranger Things sigue expandiéndose. En este caso lo hará con Other Worlds: A Stranger Things Adventure, la nueva precuela de imagen real que viajará hasta los años cincuenta y a la que Netflix ha dado luz verde de forma oficial.

La serie, cuyo estreno está previsto para 2028, contará con una historia y un reparto nuevos y estará cocreada por los hermanos Matt y Ross Duffer junto a Kate Trefry, una de las guionistas de la ficción original. La plataforma ha anunciado el proyecto este 6 de noviembre, coincidiendo con el Día de Stranger Things, que conmemora la desaparición de Will Byers en la primera temporada.

"Llevamos muchos años soñando con Other Worlds: A Stranger Things Adventure, y verla convertirse en realidad es surrealista y emocionante", han afirmado los hermanos, que prometen "un nuevo escenario, nuevos héroes y villanos" y rematan su mensaje con una pista: "¡Vigilad los cielos, frikis!".

El primer avance sitúa la acción el 19 de abril de 1955 en Marion, Nevada, aunque el rodaje se desarrollará en Nuevo México. Las imágenes del breve teaser muestran una bicicleta abandonada junto a una zona restringida, las luces de una población a lo lejos y una inquietante alteración en el cielo.

OTROS MUNDOS ANTES DE VECNA Y STRANGER THINGS

La trama de Other Worlds transcurrirá antes de los acontecimientos de Stranger Things y de la obra teatral Stranger Things: The First Shadow, y por el momento no se han anunciado sus protagonistas.

Así, aunque los detalles del argumento permanecen bajo secreto, la precuela explorará acontecimientos anteriores al contacto de Henry Creel, el futuro Vecna, con la sustancia de otro mundo que le otorgó sus poderes.

De hecho, los Duffer ya habían adelantado que la nueva ficción explicaría el origen de la misteriosa piedra que el joven encuentra en el maletín de un científico en las cuevas de Nevada, un elemento introducido en la obra teatral y recuperado en la quinta temporada. "Responderá a algunos de los cabos sueltos que quedan", avanzó Matt Duffer.

Trefry ejercerá como guionista, showrunner y productora ejecutiva, mientras que Joe Wright dirigirá los tres primeros episodios y también participará en la producción ejecutiva. Los Duffer conservarán sus funciones como cocreadores y productores, pero no estarán al frente del trabajo diario de la serie.

La nueva responsable creativa, que se incorporó a Stranger Things en su segunda temporada y escribió la obra teatral, ha destacado que los Duffer le dieron su primer trabajo remunerado en Hollywood. "Ahora tengo el inmenso honor y privilegio de dar vida a este nuevo capítulo de Stranger Things junto a ellos y a nuestro increíble director, Joe Wright", ha señalado Trefry.

La guionista promete recuperar "todo el terror, el asombro y el misterio" de la serie original con "una historia completamente nueva que esperamos que os vuele la cabeza y os vuelva a romper el corazón".

Shawn Levy también regresará como productor ejecutivo a través de 21 Laps y ha subrayado que la propuesta conservará el ADN de Stranger Things mientras explora "una nueva época, un nuevo escenario y personajes, temas y mitología completamente nuevos". Por su parte, Jinny Howe, responsable de series de ficción de Netflix en Estados Unidos y Canadá, ha asegurado que Other Worlds trasladará a los espectadores a los años cincuenta con "todo el corazón, el misterio y el espectáculo de la serie original".

La producción ampliará así una franquicia que, además de las exitosas cinco temporadas de la serie original, ya incluye la obra teatral y la serie de animación Stranger Things: Tales from '85.