Confirmado el personaje de Jamie Campbell Bower (Vecna en Stranger Things) en Los Anillos de Poder temporada - NETFLIX/PRIME VIDEO

MADRID, 25 Jul. (CulturaOcio) -

Ya es oficial: Jamie Campbell Bower dará vida a Celeborn en la tercera temporada de Los Anillos de Poder, que aterrizará en Prime Video el próximo 11 de noviembre. Y es que, desde que se anunció su incorporación a la serie, muchos fans ya aseguraban que el actor de Stranger Things era el fichaje perfecto para encarnar al marido de Galadriel.

Bower ha confirmado finalmente su rol en la serie en una entrevista con Empire, en la que habló en profundidad sobre su proceso metiéndose en la piel del legendario elfo. "Esta idea de añoranza y anhelo está muy presente en la relación de Tolkien con Edith durante el tiempo que estuvieron separados. Realmente me deleité con esa idea", explica el actor.

"Celeborn ha tenido que encontrar una forma de sobrevivir mientras añoraba a alguien a quien amaba profundamente y a quien también echaba mucho de menos", señala Bower, dibujando así un paralelismo entre la vida y la obra de Tolkien.

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Jamie Campbell Bower’s role in The Rings Of Power Season 3 is confirmed: he plays Celeborn.



The Elf lord is a “lover-boy”, Bower tells Empire, teasing a romance with Galadriel. “This idea of longing and yearning is so pervasive.”



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JAMIE CAMPBELL BOWER, "UN AUTÉNTICO ELFO"

"Jamie se parece exactamente a cómo me imagino a Celeborn. Es un auténtico elfo", aseguraba en la entrevista la actriz que da vida a Galadriel en la serie, Morfydd Clark. Una opinión que no pocos fans de la saga comparten pues, desde que se anunció el fichaje de Bower, muchos ya estaban convencidos de que encarnaría a Celeborn, un personaje que hasta ahora no había aparecido en la serie.

Conviene recordar que, según el material original, Galadriel y Celeborn tienen una hija, Celebrían. Del matrimonio de esta con Elrond nacen Arwen, el personaje encarnado por Liv Tyler en las adaptaciones cinematográficas de Peter Jackson, y sus hermanos.

Basada en el extenso mundo de la Tierra Media creado por J.R.R. Tolkien, la temporada 3 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder volverá a contar con Patrick McKay y J.D. Payne como showrunners.

Junto a Clark, retomarán sus roles en la ficción Charlie Vickers, Owain Arthur, Charles Edwards, Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Daniel Weyman, Markella Kavenagh, Maxim Baldry, Trystan Gravelle y Sophia Nomvete. Además de Bower, se incorporan al elenco Eddie Marsan, Andrew Richardson, Zubin Varla y Adam Young.