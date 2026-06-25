Millie Bobby Brown revela que solo tres personas saben si Once está muerta tras el final de Stranger Things - NETFLIX

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

Meses después del estreno del episodio final de Stranger Things, el destino de uno de sus personajes principales sigue siendo todo un misterio, no solo para los fans sino también para la gran mayoría del reparto. Ahora, Millie Bobby Brown ha confirmado lo que todos imaginaban, que solo un número muy reducido de personas conocen con seguridad el destino de Once.

Según ha indicado Brown en su paso por el podcast Happy Sad Confused, aparte de ella misma, solo Ross y Matt Duffer, los creadores de la ficción, saben el verdadero final. Y es que el capítulo dejaba dos opciones en el aire, haciendo que los espectadores quedaran divididos entre la posibilidad de que efectivamente Once muriese en el colapso del Mundo del Revés y que la historia que cuenta Mike a sus amigos no sea una simple manera de lidiar con el duelo sino un escenario real en el que la chica habría sobrevivido y huido.

En el podcast, la intérprete expuso que, tras la emisión del episodio final, los Duffer le escribieron para recordarle que no revelara a nadie lo sucedido con Once. "Me dijeron algo así como: 'No se lo cuentes a nadie. Porque hemos hecho una especie de promesa secreta'", relató, asegurando que "nadie más lo sabe", aparte de ellos tres. "Y lo que hagamos con esa información dependerá de ellos", agregó.

Por su parte, los realizadores no parecen muy inclinados a revelar nada en un futuro próximo, aunque hace un mes, en su paso por el mismo podcast, bromearon con que quizá seguirían el ejemplo de Los Soprano, aclarando el final en veinte años.

ACTORES DE STRANGER THINGS DECLARAN MUERTA A ONCE Y BROWN RESPONDE: "QUÉ MALEDUCADOS"

Brown rememoró cómo, tras el estreno del último capítulo, su marido, Jake Bongiovi, y ella siguieron las conversaciones que se desencadenaban en redes, si bien los fans no era los únicos que tenían su propia opinión sobre el final del personaje. "Jake dijo algo así como: 'Vaya, están muy divididos'. Y todo el reparto cree que estoy muerta", expresó.

"Primero, qué maleducados. Es muy grosero por su parte. Seguro que hay algo detrás. ¡Estáis proyectando vuestros propios sentimientos! Es como: 'Oye, chicos, lo pillamos. ¡Queréis que muera!'", observó la actriz en tono jocoso. "Pero yo les dije: '¡Tened fe!'. Vamos a tener un poco de esperanza aquí", declaró.

Cabe remarcar que, mientras que algunos miembros del reparto, como David Harbour y Sadie Sink, han expresado su convencimiento de que Once muere en el final de Stranger Things, Noah Schnapp se ha declarado a favor de la teoría de que sigue viva. En cuanto a los fans, durante la grabación del podcast, el presentador, Josh Horowitz, lanzó la pregunta al público, que se mostró mayormente optimista, para alegría de Brown.

"Ahora todo el mundo me pregunta: '¿Tú crees?'. Y, por supuesto, creo", expresó la actriz, haciendo referencia a la ambigüedad del desenlace. "Tengo que creerlo, sinceramente; si no, volverá a llegar enero", añadió, recordando la "leve depresión" que sufrió al terminar la ficción.