Archivo - Disney le roba a Netflix a Shawn Levy, director de Stranger Things - NINA PROMMER / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

Stranger Things estrenó su última temporada el año pasado y sus creadores, Matt y Ross Duffer, firmaron un acuerdo exclusivo de cuatro años con Paramount para desarrollar películas y series una vez concluido su contrato con Netflix en abril de 2026. Ahora, también el director y productor ejecutivo de la ficción, Shawn Levy, ha fichado por otra empresa.

Según recoge Deadline, Levy y su productora, 21 Laps Entertainment, han firmado un importante acuerdo global de varios años con 20th Television, que forma parte de Disney Television Studios. Así, el cineasta desarrollará y producirá series para toda la gama de plataformas y marcas de Disney Entertainment.

"Siempre recordaré con cariño la increíble trayectoria que ha tenido 21 Laps junto a Netflix", aseguró Levy. "Estoy profundamente agradecido a Ted, Bela, Jinny y a los numerosos y talentosos directivos de Netflix con los que hemos trabajado a lo largo de los años y, por supuesto, espero con ilusión seguir colaborando en el universo de Stranger Things de los hermanos Duffer", agregó.

LEVY YA TIENE UNA LARGA TRAYECTORIA CON DISNEY

"Shawn tiene una habilidad excepcional para contar historias tremendamente entretenidas y profundamente humanas, algo que ha aportado a Disney a lo largo de dos décadas", afirmó Dana Walden, presidenta y directora creativa de Disney. "Se mueve con soltura entre géneros y franquicias, con un sentido extraordinario de lo que cautiva al público e inspira un fanatismo apasionado. Es un narrador increíble y un auténtico socio creativo del más alto nivel, y estamos encantados de escribir juntos este nuevo capítulo", celebró.

Cabe recordar que Levy no es un rostro nuevo en Disney. Al inicio de su carrera, el realizador dirigió la serie de Disney Channel El famoso Jett Jackson y más tarde produjo Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso. "Años antes de dirigir películas, empecé mi carrera dirigiendo y produciendo episodios de televisión para Disney Channel, y siempre he sentido una gran afinidad con Disney y su filosofía a la hora de contar historias", reveló, alabando a Walden como "una fuerza de la naturaleza como ejecutiva".

"Junto con la increíble Debra O'Connell, Disney Television tiene por delante una etapa apasionante, y estoy entusiasmado e inspirado para producir la próxima tanda de series de televisión de 21 Laps con todo el equipo de Disney", expresó el director, que volvió a incidir en que conoce "por experiencia el apasionado ADN creativo de este lugar". "Sinceramente, me siento como en casa", agregó.

Más recientemente, el cineasta dirigió Deadpool y Lobezno, que se convirtió en todo un taquillazo, alcanzando aproximadamente 1.340 millones de dólares de recaudación. Ahora, se encuentra dirigiendo Star Wars: Starfighter, la nueva aventura cinematográfica de la saga de Lucasfilm protagonizada por Ryan Gosling, con el que volverá a colaborar en una nueva versión de Ghost Rider para el UCM.