Las estrellas de Stranger Things recuerdan sus mejores momentos en el décimo aniversario de la serie de Netflix

El elenco de Stranger Things recuerda momentos del rodaje en un vídeo homenaje por el décimo aniversario de la serie - NETFLIX

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

Stranger Things estrenó su quinta y última temporada las pasadas navidades, dejando un enorme vacío entre aquellos que siguen la ficción desde 2016. A motivo del décimo aniversario de su estreno, Netflix ha lanzado un vídeo en el que su reparto echa la vista atrás para recordar algunos de los momentos más especiales durante el rodaje de la serie. Este homenaje se suma al estreno en la plataforma de una edición especial de la primera temporada en formato VHS.

El vídeo, de casi media de duración, intercala testimonios por separado de prácticamente todos los protagonistas de la serie rememorando sus mejores anécdotas detrás de las cámaras. Desde Gaten Matarazzo (Dustin) recordando su primer día de rodaje, hasta Noah Schnapp (Will) destacando el "un vínculo irrepetible" con sus compañeros de reparto a los que "siempre estará unido", las estrellas de Stranger Things van repasando a través de fotografías recuerdos de toda una década.

Millie Bobby Brown (Once), la principal protagonista de la serie, recuerda lo especial que se sintió celebrando su cumpleaños durante el rodaje de la primera temporada, reconociendo que fue una "infancia estrambótica", pero que jamás se arrepentirá de ello. "Ver crecer a estos niños ha sido de los mayores honores de mi vida", afirma una emocionada muy emocionada Winona Ryder (Joyce) mientras observa una instantánea en la que se encuentran los cinco protagonistas.

UN FENÓMENO GLOBAL LEJOS DE ACABAR

Las cuatro primeras temporadas de Stranger Things acumularon más de 1.200 millones de visualizaciones, y su última entrega firmó el mejor debut de la historia para una serie en inglés en Netflix. Así, convertido en todo un fenómeno global, el universo de Hawkins esta lejos de acabar, Netflix continuará explorándolo, está vez en clave de animación.

Además de otros proyectos que ya están desarrollo, la plataforma estrenó en abril Relatos del 85, un spin-off ambientado entre la segunda y la tercera temporada de la serie original. La segunda temporada de la serie llegará en otoño de este mismo año.