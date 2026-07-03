Millie Bobby Brown estuvo a punto de fichar por X-Men antes de Stranger Things - NETFLIX Y MARVEL

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

Millie Bobby Brown, la estrella de Stranger Things y Enola Holmes, cuya tercera entrega ya está en Netflix, ha revelado que hizo una audición para sumarse a la saga X-Men. Concretamente, la joven hizo la prueba para interpretar, junto a Hugh Jackman, a Laura Kinney/X-23 en Logan.

"Hice un test de cámara con Hugh Jackman cuando tenía unos 11 o 12 años", admitió Brown a Entertainment Weekly, señalando que fue para "las películas de Lobezno" antes de confirmar que, en concreto, se trataba de Logan.

En cuanto a cómo se sintió al no conseguir el papel, que finalmente fue para Dafne Keen, la respuesta de la actriz fue: "Destrozada. Sentí que probablemente no me lo habían dado porque había otra persona que era mejor".

Tras interpretar a X-23 junto a Hugh Jackman en la cinta de James Mangold, en 2017, Keen retomó brevemente al personaje en Deadpool y Lobezno, donde formaba parte del grupo de héroes formado por Blade (Wesley Snipes), Elektra Natchios (Jennifer Garner) y Laura Kinney/X-23 (Dafne Keen), que le planta cara a Cassandra Nova (Emma Corrin) y sus secuaces en el Vacío.

¿HUBIERA PODIDO BROWN ESTAR EN STRANGER THINGS Y EN X-MEN?

La gran duda para muchos es si Brown, cuya carrera despegó dando vida a Once en Stranger Things, habría podido seguir encarnando al personaje en la exitosa serie de Netflix, cuyo spin-off, Relatos del 85, ya ha sido renovado por una segunda temporada, en caso de haber conseguido el papel de X-23 en Logan.

Lo más probable es que sí, ya que la ficción de los hermanos Duffer se estrenó en 2016, aunque todo habría dependido de que los creadores y la plataforma lograran cuadrar los calendarios de rodaje.

Por otro lado, los fans marvelitas aún mantienen la esperanza de que Keen vuelva a interpretar a X-23 en el UCM, ya sea en Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre, en su siguiente entrega, Secret Wars, o en el reinicio de los mutantes.

De hecho, la actriz ya expresó a ComicBookMovie.com lo mucho que significa para ella que los fans quieran verla convertida en la Lobezna del UCM, disfraz incluido. "Siempre me parece muy especial que algo que hicimos hace 10 años siga teniendo repercusión", señaló.