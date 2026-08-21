Noah Schnapp señala el gran fallo del final de Stranger Things: "No me cuadró" - NETFLIX
MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -
La quinta y última temporada de Stranger Things dejó a algunos fans insatisfechos, hasta el punto de que ganó popularidad la teoría de que el último capítulo no era el verdadero final de la serie, y que este vería la luz en Netflix en algún punto. Esto nunca llegó a ocurrir, y a muchos les siguen desconcertando ciertas incongruencias narrativas de la temporada final. Ahora, Noah Schnapp, que dio vida a Will en la ficción, ha señalado una de estas incoherencias, confesando que nunca llegó a cuadrarle.
En su paso por la Comic Con de Gales (Reino Unido), Schnapp asistió a una sesión de preguntas y respuestas en la que le preguntaron qué cambiaría de la serie. "¿Si pudiera cambiar algo? Sinceramente, lo que no me cuadró fue que, cuando mataron a Vecna, Will no sintiera nada", aseguró el actor.
"Es un detalle sin importancia, pero yo pensaba que estaban, por así decirlo, conectados, y que él sentía lo que sentía la Mente Colmena, y de repente le cortaron la cabeza a Vecna y Will no sintió nada", explicaba. Se trata de un aspecto de la trama que no pasó desapercibido para los fans cuando se estrenó el final de Stranger Things, pues muchos ya señalaron que no tenía sentido que Will no compartiera el dolor de Vecna cuando fue decapitado.
"Así que pensé: 'No entiendo todo este paralelismo que quizá podríamos haber...' No sé. Me hubiera gustado que se desarrollara más eso. Pero ¿quién soy yo para decirlo? No soy guionista, así que no lo sé", concluía Schnapp.
LAS INCONSISTENCIAS NARRATIVAS DE STRANGER THINGS
En la serie, la Mente Colmea conectaba a Vecna y al Azotamentes con Will Byers, otorgando a este último un poder cuyo alcance no se reveló hasta la última temporada. Esta conexión hacía que compartieran dolor cuando alguno de ellos era atacado, pero la serie no respetó esta premisa en algunos momentos puntuales de la trama, especialmente en la última temporada y, tal y como señala Schnapp, en un momento clave como es la muerte de Vecna.
Desde que la ficción terminó su andadura en Netflix, los fans llevan reclamando explicaciones a sus creadores a propósito de incongruencias como esta. Matt y Ross Duffer nunca han llegado a abordar estas cuestiones y, de hecho, la serie de animación que desarrollaron posteriormente y que amplía el universo de Stranger Things, Relatos del 85, continúo ignorando el canon de la ficción. Este spin-off se ambienta entre las temporadas 2 y 3 de la original, pero su trama presenta varias incongruencias en términos de continuidad narrativa.