Netflix lanza nuevas imágenes del regreso de Stranger Things, que ya tiene fecha de estreno - NETFLIX

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

A pesar de que Stranger Things finalizó en su quinta temporada, el universo creado por los hermanos Duffer regresará a Netflix con la temporada 2 de Relatos del 85. Además de confirmar cuándo aterrizarán los nuevos episodios, la compañía de la gran "N" también ha lanzado una nueva tanda de reveladoras imágenes.

A través de Tudum, Netflix ha confirmado que la temporada 2 de Relatos del 85 llegará a la plataforma el 17 de septiembre. Junto al anuncio, la plataforma ha publicado las primeras imágenes de los nuevos episodios y en la primera de ellas puede verse a Once usando sus poderes contra una amenaza que permanece fuera de plano, mientras Mike permanece a su lado.

There are more mysteries to solve from the winter of 1985…



📺 The animated series STRANGER THINGS: TALES FROM ‘85 returns for Season 2 on September 17, only on Netflix. pic.twitter.com/AzxQbryK6K — Stranger things News (@Strangerthins0) August 19, 2026

NUEVOS PERSONAJES Y RITUALES

La segunda de estas imágenes muestra a Once junto a Nikki Baxter, un nuevo personaje de la serie interpretado por Odessa A'zion, ambas de espaldas en medio de un campo cubierto de las misteriosas flores azules que aparecieron al final de la primera temporada. En la distancia también puede verse a un personaje que parece ser Max, lo que sugiere que este extraño elemento tendrá un papel importante en la nueva amenaza a la que deberán enfrentarse.

La tercera descubre a la pandilla sentada en círculo dentro de una cabaña, en lo que parece ser una escena relacionada con algún tipo de ritual. Esta temporada 2 de Stranger Things: Relatos del 85 retomará directamente los acontecimientos del final de la primera, en el que la Reina de la Horda, la villana de este spin-off ambientado entre la segunda y tercera entrega de la ficción original, fue derrotada y se cerró una nueva puerta al Mundo del Revés. Sin embargo, una misteriosa flor azul surgió de su cadáver, dejando un nuevo misterio en el aire.