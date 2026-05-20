Creadores de Stranger Things confirman cuándo revelarán si Once (Millie Bobby Brown) está muerta al final de la serie

Archivo - Los creadores de Stranger Things cofirman cuándo revelarán si Once (Millie Bobby Brown) está muerta al final de la serie - COURTESY OF NETFLIX - Archivo

MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

El final de Stranger Things dejó a los fans divididos. Y no solo porque muchos pensaron que habría un capítulo extra que demostrara que la lucha contra Vecna no había sido tan sencilla, sino porque cierto aspecto del final quedó abierto a la interpretación del público. Así, meses después del estreno del último episodio de la popular ficción de Netflix, el debate sobre el destino de Once sigue vivo y los hermanos Duffer han revelado cuándo solucionarán la incógnita.

Durante el paso de los creadores Stranger Things por Happy Sad Confused, el presentador del podcast, Josh Horowitz, abordó el ambiguo desenlace, pidiendo a la audiencia que expresara con palmas si eran de la opinión de que Once sobrevivía o no. Al escuchar que más fans aplaudían para mostrar que creían en la supervivencia del personaje, los realizadores se limitaron a señalar que era "interesante", pasando a señalar lo curioso que les resultaba también que muchos de los actores hubiesen expresado la opinión contraria.

Horowitz sacó a relucir entonces el caso de Los soprano, mencionando que David Chase había revelado la verdad sobre el desenlace solo 20 años más tarde y si eso iba a pasar con Stranger Things. "Si dentro de veinte años estamos hablando", respondió Ross Duffer, riendo. "Bueno, eso espero. Espero que a la gente todavía le interese. Sería genial, y entonces lo contaría todo, sí. En ese momento, dentro de veinte años", aseguró.

LOS HERMANOS DUFFER, SOBRE EL SPIN-OFF DE STRANGER THINGS

Al igual que los Duffer evitaron dar una respuesta clara sobre el destino del personaje de Millie Bobby Brown, también fueron cautos al hablar del futuro spin-off. Y es que, aparte de la serie de animación Stranger Things: Relatos del 85, se ha confirmado otra serie basada en ese universo de la que, por el momento, apenas se sabe nada y los realizadores remarcaron que ellos tampoco podían dar detalles por mucho que lo desearan. Al ser cuestionado sobre si el spin-off ya tenía showrunners, Matt Duffer respondió con un evasivo "no lo sé, quizá".

Lo que sí señalaron los creadores es que están "intentando ser muy cautelosos". "No queremos precipitarnos. No queremos que sea nada que no sea excelente", expusieron. "La cosa se está moviendo. Creo que va a salir adelante", apuntaron, dejando claro que "nadie quiere hacerlo solo por hacerlo" o por "dar continuidad a Stranger Things". "Tiene que ser increíble o, si no, mejor dejarlo. Esa es la mentalidad que tenemos todos al respecto", aseguraron.