Los creadores de Stranger Things preparan una película para Paramount y llegará en 2028

Archivo - Matt Duffer und Ross Duffer bei der Weltpremiere der 3. Staffel der Netflix TV-Serie 'Stranger Things' in der Barnum Hall. Santa Monica - REGINA WAGNER / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

Los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer, darán el salto a la gran pantalla con una película que tiene previsto estrenarse el 3 de noviembre de 2028. Se trata de un proyecto que forma parte de su acuerdo con Paramount para los próximos cuatro años.

Tal y como informa Variety, los Duffer no solo escribirán el guion del filme, aún sin título, sino que también lo dirigirán. Sin embargo, los detalles sobre el largometraje, incluida la trama, permanecen por ahora en secreto.

Los Duffer también están desarrollando el proyecto a través de Upside Down Pictures, la productora que dirigen junto a su socia y presidenta, Hilary Leavitt.

LOS PROYECTOS DE LOS DUFFER PARA PARAMOUNT: PELÍCULAS Y SERIES A GRAN ESCALA

Después de cerrar su exitosa etapa en Netflix con la quinta y última temporada de Stranger Things, los hermanos firmaron un pacto de cuatro años para trabajar en exclusiva en nuevos proyectos solo para Paramount y que abarca tanto películas como series, poniendo énfasis en que Matt y Ross "cumplan su ambición de escribir, producir y dirigir películas taquilleras a gran escala".

"No podríamos estar más emocionados de unirnos a la familia de Paramount", expresaron los cineastas en un comunicado el pasado año. "Hacerlo en un estudio con un legado tan histórico en Hollywood es un privilegio que no nos tomamos a la ligera", manifestaron los Duffer.