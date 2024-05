¿Es X-Men 97 mejor que Vengadores Endgame o Spider-Man No Way Home?

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

La primera temporada de X-Men ha sido un todo un éxito tanto para el fandom como para la crítica. Los halagos han ido sucediéndose a medida que avanzaba la serie de Disney+, que culminó con un apoteósico final dejando el listón muy alto. En estos momentos, los seguidores marvelitas se plantean una pregunta... ¿Es X-Men 97 lo mejor que ha hecho Marvel Studios?

La Casa de las Ideas sorprendió a detractores y adeptos tras anunciar que estrenaría la continuación de la popular serie animada de la Patrulla X casi 30 años después. El buen desempeño de la nostálgica pero arriesgada serie, que había despedido a su showrunner a escasos días del estreno, no parecía tan evidente antes de su estreno como parece a día de hoy.

Ya con la primera temporada finalizada, las críticas han dado la razón al estudio liderado por Kevin Feige. La serie ha obtenido una calificación del 99% en Rotten Tomatoes para los críticos (del 100% contando únicamente a los más reputados).

Estas calificaciones colocan a X-Men 97 como la mejor producción de Marvel según los críticos recopilados por Rotten Tomatoes, destronando a la serie Ms. Marvel, que ostenta un sorprendente 98%. Ningún otro proyecto del estudio, sea en la gran pantalla o en la 'caja tonta', ha llegado a tal valoración por parte de los críticos.

El actualmente desempleado Beau DeMayo, creador de la serie y un habitual en los ciber-debates posteriores a cada episodio, celebró en su cuenta de X la hazaña.

Sick as a dog but summoned the energy to post that #xmen97 is back to 100% on @RottTomatoes, making it the best-reviewed Marvel project EVER. pic.twitter.com/rsYRjoLz4U