Spider-Man 98, el gran sueño de los fans de Marvel tras X-Men 97

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

Marvel ha dejado sin aliento a sus fans con X-Men 97, una continuación directa de la mítica serie estrenada en los 90 que ha rallado a gran altura. Es por lo que muchos se preguntan si tras el éxito de su arrolladora primera temporada y una segunda ya en marcha, la Casa de las Ideas hará también lo propio y actualizará otra de sus ficciones televisivas de animación más recordadas, Spider-Man.

Durante la década de los 90, muchos héroes de Marvel, como Hulk, Iron Man o Los 4 Fantásticos contaron con sus propias series de animación. Pero entre las más destacadas se encontraban X-Men y Spider-Man.

Esta última, que contó con 65 episodios, que se emitieron originalmente del 19 de noviembre de 1994 al 31 de enero de 1998, fue muy aplaudida entre los seguidores de la Casa de las Ideas, ya que por sus cinco temporadas se dejaron caer en no pocas ocasiones, personajes tan importantes como el Doctor Strange, el Capitán América o la mismísima Patrulla X. Y, de hecho, X-Men 97 también ha contado en su primera temporada con varios crossover entre el trepamuros y los héroes mutantes.

En concreto fue durante el octavo episodio, vestido con su traje de Spider-Man, y también en el décimo y último, donde apareció junto a Mary Jane para resolver uno de los grandes misterios que dejó la serie original, cuando Peter Parker se ha dejado ver en esta primera temporada de X-Men 97. Su aparición en la serie ha dejado abierta una ilusionante puerta al futuro para que Spider-Man tenga un nuevo renacer.

Ante dicha posibilidad se ha pronunciado Christopher Daniel Barnes, el actor que puso su voz a Peter Parker en la versión original de la legendaria serie de 1994. "Desafortunadamente, nadie ha contactado conmigo para abordar esa opción, y actualmente tampoco tengo ningún vínculo con la serie de X-Men 97", comentó el actor tras el cameo de Spider-Man.

Hey everyone! I just wanted to say thanks for all of the positivity and support surrounding the idea of a “Spider-Man 98” revival! I’d obviously love to participate in such an awesome venture! Unfortunately I haven’t been contacted by anyone regarding this possibility and I also…