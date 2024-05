Kevin Feige aconsejó a Hugh Jackman no volver como Lobezno

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

Hugh Jackman encarnó a Lobezno por última vez en Logan (2017), cinta de James Mangold con la que, en aquel momento, iba a poner punto final a su andadura como el mutante de las garras de adamanium. El actor retomará el papel en Deadpool y Lobezno, pero, pese al entusiasmo de los fans, el presidente de Marvel Studios le aconsejó que no volviera a encarnar el personaje.

En una entrevista con Empire, Kevin Feige reveló su reticencia a que Jackman volviera como Logan aunque fuera ya dentro del Universo Cinematográfico Marvel. Según el CEO de Marvel Studios, la última aparición de Jackman fue la despedida perfecta para el personaje. Aunque la adquisición de Fox por parte de Disney abrió la posibilidad de otra película de X-Men protagonizada por Jackman dentro del UCM, Feige pensaba que era mejor opción no recuperar esta variante del personaje.

Según el medio, "Feige desayunó con Hugh Jackman, el actor que había interpretado a Logan durante 17 años y nueve películas. Y allí, Feige también hizo algo inesperado. En lugar de pedirle a Jackman que reconsiderase su decisión de colgar las garras y volviera a jugar con Spider-Man y sus increíbles amigos, Feige le dijo a Jackman que disfrutara de su retiro".

"Estábamos en medio de Infinity War y Endgame. Le dije: 'Déjame darte un consejo, Hugh. No vuelvas. Tuviste el mejor final de la historia con Logan. Eso no es algo que debamos deshacer'", declaró Feige.

Sin embargo, en 2022, Jackman decidió regresar cuando su representante le preguntó qué proyecto quería hacer. "Llevaba aproximadamente una hora conduciendo", recordó. "Y me vino a la cabeza esa pregunta: '¿Qué quiero hacer?'. Y tan pronto como me hice la pregunta, quería hacer Deadpool y Lobezno. Simplemente lo supe. Conduje durante una hora más. No pude dejar de pensar en ello y salí del coche, llamé a Ryan Reynolds y le dije. 'Ryan, si me aceptas, estoy dentro'", apuntó.

Por su parte, Reynolds también explicó a Empire cómo propuso a Marvel Studios la idea de continuar la historia de Deadpool después de la adquisición de Fox por parte de Disney, y cómo Marvel rechazó una de sus primeras ideas para la película. "Realmente no sabía, hace unos años, si alguna vez volvería a interpretar a Deadpool. La compra de Fox por parte de Disney, al menos desde mi punto de vista, ponía las cosas en peligro", admitió.

"Me llamaron y fui, y les propuse una película que pensé que sería una gran tercera película. Quería una historia de Rashomon sobre Lobezno y Deadpool y algo en lo que se involucraran juntos, pero contada desde tres perspectivas completamente diferentes. Era una forma de hacer una película a gran escala de una forma muy pequeña", relató.

Deadpool y Lobezno, dirigida por Shawn Levy, llegará a los cines el 25 de julio.