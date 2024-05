La nueva estrategia de Marvel: muy pocas películas y series al año

MADRID, 8 May. (CulturaOcio) -

Desde hace años, el público general de cine viene sufriendo una saturación excesiva con el género de superhéroes. Compañías como Marvel han lanzado numerosos estrenos cada año tanto en cine como en streaming, muchos de ellos siendo criticados además por falta de calidad. Por eso, Disney ha optado por cambiar de estrategia para revertir una situación cada vez más insostenible.

"Poco a poco vamos a reducir el volumen y pasar probablemente a unas dos series de televisión al año en lugar de las cuatro que eran, y reduciremos nuestra producción cinematográfica de unas cuatro al año a dos, o un máximo de tres", ha desvelado Bob Iger, CEO de Disney, en una reunión con inversores.

En el pasado, el ejecutivo ya había confesado su idea de frenar el ritmo de estrenos, particularmente en Marvel. Una subdivisión en la que, en cualquier caso, sigue confiando plenamente. "Tenemos un par de buenas películas en 2025 y luego nos dirigiremos a más de los Vengadores, lo cual nos entusiasma mucho", asegura.

"En general, me siento muy bien con el calendario. Es algo a lo que me he comprometido a dedicar cada vez más tiempo. Tengo una gran confianza en el equipo y la propiedad intelectual en la que estamos trabajando, incluidas todas las secuelas que estamos haciendo, es insuperable", continúa Iger su alegato.

En realidad, en lo que se refiere a cine, Marvel solo ha estrenado más de tres películas en un año una única vez. Fue en 2021 cuando, tras los retrasos por la pandemia del coronavirus, lanzaron Viuda Negra, Shang-Chi, Eternals y Spider-Man: No Way Home. De hecho, este 2024 solo tienen un estreno programado, Deadpool y Lobezno, que llegará el 25 de julio.

Para 2025, sin embargo, los nuevos planes sí que chocan con el calendario actual, pues había cuatro películas programadas: Capitán América: Brave New World, Thunderbolts, Los 4 Fantásticos y Blade. Lo mismo ocurre con 2026, cuando se supone que llegará la quinta entrega de los Vengadores junto a otros tres filmes. Es posible, por tanto, que Marvel anuncie algún retraso en ellas.

En cuanto a las próximas series para Disney+ de La Casa de las Ideas, Iger ha reconocido que algunas de ellas aún son "el vestigio de un deseo en el pasado de aumentar el volumen" de producción. Se desconoce si esto supondrá la cancelación de dichos proyectos.

Por último, Iger ha insistido en algo que ya había comentado meses atrás, su idea de centrarse en franquicias ya establecidas. Algo que no solo afecta a Marvel sino a Disney en general. "Vamos a equilibrar las secuelas con las originales. Específicamente en animación, habíamos pasado por un período en el que dominaban nuestras películas originales, tanto de Disney como de Pixar. Ahora estamos retrocediendo un poco para apoyarnos en las secuelas", defiende.

En el caso de Marvel, Iger pone como ejemplo el estreno de una nueva entrega de Deadpool y otra de Capitán América, a la vez que la primera de Thunderbolts. "Estará en equilibrio, lo cual creemos que es lo correcto", sentencia el ejecutivo de la compañía.