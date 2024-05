Este será el nuevo equipo X-Men 97 para la temporada 2

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

X-Men 97 ha dado por finalizada su primera temporada tras 10 intensos episodios en los que la Patrulla X hacía frente a Bastión, Mr. Siniestro o Magneto. El final de temporada ha dejado a los mutantes en una situación comprometida, obligando a los X-Men a formar un nuevo equipo para luchar contra nuevos villanos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El último capítulo de la primera temporada de X-Men 97 finalizó de manera escabrosa, dejando al equipo mutante contra las cuerdas y con muy pocos efectivos. En el desenlace de La tolerancia es la extinción Parte 3, tras derrotar a Bastión, los héroes protagonistas tienen que evitar un cataclismo planetario intentando que el Asteroide M no impacte contra la Tierra.

La clave para hacer es Xavier, que lucha dentro de la mente de Magneto para que su viejo amigo ceje en su venganza y en su empeño por acabar contra la humanidad tras la masacre de Genosha. Xavier consigue hacerlo entrar en razón e, in extremis, Magnus levanta el asteroide que se eleva en el cielo... hasta que después de un destello desaparece... junto a la mayoría de los X-Men.

La serie avanza seis meses en el tiempo para mostrar a Forja en la abandonada Mansión X donde por un lado intenta dar con sus compañeros desaparecidos... y por el otro buscar mutantes supervivientes que estén en la Tierra para formar un nuevo equipo.

Es entonces cuando Bishop regresa del futuro para explicar. "Por suerte no es la primera vez que los X-Men 'se mueren'. La cuestión aquí no es dónde están, sino cuándo. Algo o alguien desplazó a nuestros amigos en el tiempo, y ahora nos toca a nosotros rescatarlos", le dice. No será fácil localizarlos ni mucho menos traerlos de vuelta, así que Forja tendrá que reunir una nueva formación de mutantes. Pero la desaparición de la mayoría de los X-Men deja muy pocos efectivos disponibles para formar su nuevo equipo.

BRUJA ESCARLATA, FUERA DEL PLANETA

En un corcho en el laboratorio de la Mansión, Forja ha colocado las fotos de muchos mutantes, su alias o nombre de guerra y su estado actual. Sobre el rostro la mayoría de los integrantes de los X-Men aparece en rojo el letrero de "desaparecidos y presuntamente muertos". Este es el caso de Jean Grey, Xavier, Magneto, Cíclope, Tormenta, Bestia, Rondador Nocturno, Morpho, Pícara, Lobezno y un viejo conocido, Arcangel.

Sobre las caras otros dos, como Wanda Maximoff (Bruja Escarlata) y su hermano Pietro (Quicksilver) está el letrero de "fuera del planeta", lo que supone que están en una misión y por tanto no disponibles. Y sobre otros tres miembros de X-Men, Jubilo, Macha Solar, Cable, están las iniciales AWOL, un acrónimo de origen militar para indicar que se han ausentado de su puesto sin permiso.

De todas esas caras, solo hay ocho mutantes cuyas fotos no están marcadas por un letrero rojo y, por tanto, estarían disponibles. Y el currículum de algunos de ellos no es precisamente el ideal para convertirse el herederos del heróico legado de los X-Men.

LOS OCHO CANDIDATOS

Entre las elecciones que parecen claras se encuentran Iceman, uno de los miembros fundadores de los X-Men con poderes gélidos o Kitty Pryde, con su capacidad de hacerse intangible como Gata Sombra. En este grupo también estarían los dos hermanos Rasputin: Piotr, a.k.a. Coloso, el gigante metálico que ya ha aparecido en la serie, e Illyana, conocida como Magik, la hechicera mutante de la espada.

También están disponibles para formar el nuevo equipo de los X-Men Sooraya Qadir, a.k.a. Arena, una mutante de origen afgano capaz de manejar y transformarse en partículas de polvo del desierto, y Havok, también conocido como Kaos, el poderoso líder de los X-Factor emparentado con Cíclope.

En la lista de Forja quedan otros dos nombres que, a priori, presentan más reservas a la hora de unirse a los X-Men. El primero Bennet du Paris, conocido como Exodus, que fue la mano derecha de Magneto y Apocalipsis, el presunto nuevo villano de la segunda temporada. Y la segunda es nada más y nada menos que Emma Frost, que posee poderes telepáticos y es Reina Blanca del Club de Fuego Infernal, sirvió a la nación mutante de Genosha antes de la masacre.

A todos ellos podrá sumarse el mencionado Bishop, que viene de un futuro en el que Forja ha inventado la máquina del tiempo que le llevó al pasado, por lo que podrán usar ese artefacto para traer de vuelta a Cíclope, Pícara, Tormenta y compañía.

La escena post-créditos del episodio final, muestra como los X-Men que faltan están en distintas líneas temporales. Cíclope y Jean Grey se encuentran en el futuro, en el año 3960, mientras que el Profesor X, Magneto, Bestia, Rondador Nocturno y Pícara aparecieron en Egipto en el año 3000 antes de Cristo. El destino de Tormenta, Morpho y Lobezno sigue siendo una incógnita ya que no aparecen en el tramo final de la serie.