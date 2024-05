El creador de X-Men 97 confirma cuántas temporadas tendrá la serie

MADRID, 12 May. (CulturaOcio) -

X-Men 97 continuará con su hasta ahora aplaudida andadura en Disney+ durante varias temporadas más. Marvel confirmó que la serie estaba renovada por dos temporadas más. El creador de la ficción, Beau DeMayo que fue despedido antes del estreno de la primera entrega, es aún más ambicioso y cree que la serie podría llegar hasta las cinco temporadas.

Esta continuación de la legendaria serie de animación emitida de 1992 a 1996, ha supuesto un soplo de aire fresco para la compañía de Kevin Feige. Tras un 2023 difícil, con los fracasos en taquilla de The Marvels y Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, X-Men 97 ha recibido una gran acogida de audiencia y críticos, recibiendo un 98% de valoración en Rotten Tomatoes.

Antes del lanzamiento de los dos primeros capítulos y antes de ser despedido, Beau DeMayo reveló a través de 'X' que tenía planeadas 4 temporadas más. Por el momento, se conoce que el creador escribió la segunda temporada y aportó ideas en el desarrollo de la tercera, pero Marvel no ha confirmado más allá de la tercera temporada de X-Men 97.

