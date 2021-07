Gran revelación del final de Loki 1x05: ¿Ese castillo es de Kang... o del Doctor Doom?

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

El quinto capítulo de Loki ha dejado a sus fans no pocas revelaciones y giros, dejando la trama en el punto exacto para que el último episodio de la serie pueda atar, de un modo aún bastante sorprendente, todos los cabos que quedan por unir.

En el tramo final del episodio titulado Viaje al misterio, Loki y Sylvie hacen un descubrimiento que podría haber puesto patas arriba todas las expectativas preexistentes en torno al final.

En la última secuencia, los personajes interpretados por Tom Hiddleston y Sophia Di Martino -que han llegado al Vacío después de ser 'borrados' con las armas de la AVT- se enfrentan, con la ayuda del Loki anciano, a una criatura llamada Alioth que custodia lugar que se cree es el final del tiempo. Derrotarlo es fundamental para poder descubrir quién se oculta más allá del Vacío... y está suplantando a los Guardianes del Tiempo y controlando la Agencia.

Tras acabar con el monstruoso dragón de humo, gracias a un conjuro conjunto de los dos Lokis y la inestimable ayuda del Loki más veterano encarnado por Richard E. Grant, los protagonistas descubren que lo que hay más allá es, ni más ni menos que un extraño castillo de aspecto bastante siniestro... y qué rápidamente ha llamado la atención de los seguidores de Marvel Comics.

A pesar de que la mayoría de los fans estaban convencidos de que era Kang el villano en la sombra que movía a su antojo los hilos de la Agencia de Variación Temporal, esta secuencia podría haber revelado que es en realidad el Doctor Doom, el archivillano de Los 4 Fantásticos, quien está moviendo los hilos.

Tal y como muchos espectadores han compartido en Twitter, el aspecto del castillo visto en la serie es casi idéntico al del enemigo de Mr. Fantástico, Sue Storm, Antorcha Humana y La Cosa en las grapas.

