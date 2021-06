Loki: ¿La prueba de que Kang ha suplantado a los Guardianes del Tiempo?

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

Todo apunta a que la serie de Loki está asentando lo que será la base de la Fase Cuatro del Universo Cinematográfico Marvel. No solo porque haya presentado el primer vistazo al Multiverso, que tendrá un papel fundamental en las próximas películas de Spider-Man y del Doctor Strange, sino porque además, podría estar dando alguna pista del que será el nuevo villano principal de los Vengadores, Kang el Conquistador.

Este maquiavélico personaje, que podría aspirar a ser el relevo de Thanos, aparecerá en Ant-Man y la Avispa: Quantumania interpretado por el actor de Lovecraft Country, Jonathan Majors. Sin embargo, dada la potencial relevancia que podría tener para el futuro de la franquicia, es más que posible que su presencia ya se haya comenzado a adelantar como parte del material promocional de Loki.

Para situar a los lectores, cabe recordar que en los cómics Kang el Conquistador es un villano del siglo XXX cuya motivación es viajar en el tiempo para dominar todas las épocas y mundos de la realidad. Para desplazarse a lo largo de la línea temporal, este antagonista utiliza el Reino Cuántico con el que tan familiarizados están Scott Lang y Hope Pym.

Dada esta premisa y que, según lo visto en la segunda entrega de Ant-Man, todo hace pensar que la Agencia de Variación Temporal está dentro del Reino Cuántico, los fans ya habían armado y secundado de forma bastante mayoritaria la teoría que sugiere que los Guardianes del Tiempo han sido suplantados por Kang. Ahora, el último póster de Loki ha avivado el fuego de estas sospechas que, como ya sabrán quienes hayan visto el último capítulo de la serie de Disney+, están más que fundadas.

En el último cartel lanzado con motivo del cuarto episodio, se observan contradicciones entre las distintas formas de representar a los Guardianes del Tiempo a lo largo de la serie y en el póster. Durante la animación que la Señorita Minutos le muestra a Loki al llegar a la AVT y en la que se explica quiénes son estos seres, puede verse claramente a los tres Guardianes de los cómics: Vorth (el de las antenas), Zanth (el amarillo) y Ast (la única mujer de los tres).

Sin embargo, en el póster, Ast ha sido sustituida por otro personaje masculino cuya apariencia, tal y como se han apresurado a señalar los fans en redes sociales, es sospechosamente similar a la de Kang en los cómics.

If they're introducing Kang into the MCU and don't have at least an easter egg or some other reference in a show all about time keepers and time variants and sacred timelines and whatnot, that'd be a huge fail. https://t.co/ea7igMd3Hl