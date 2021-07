Las nuevas variantes de Loki 1x04, explicadas

MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

El cuarto episodio de Loki ha sido el primer capítulo de la serie que ha incluido una escena post-créditos. Un recurso típico en las producciones de Marvel Studios que en esta ocasión ha sido utilizado regalar a los fans una impactante revelación que, sin duda, tendrá gran impacto en el futuro de la serie.

Durante su primer episodio Loki ya presentó, a través de una proyección holográfica, algunas extrañas versiones alternativas del Dios del Engaño y a partir del segundo capítulo a Sylvie, su variante femenina interpretada por Sophia Di Martino. El cuarto capítulo ha ido incluso más allá en su breve pero genial secuencia extra.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Durante el final del episodio, y tras desenmascarar la mentira de la AVT y los Guardianes del Tiempo, Loki es desintegrado por Ravonna Renslayer. Sin embargo, en la escena post-créditos, el personaje de Tom Hiddleston se despierta teletransportado en lo que parece una versión alternativa de Nueva York destruido y en el que aparecen cuatro versiones alternativas de sí mismo. Algunas habían sido previamente vistas en los cómics, mientras que otras parecen haber sido creadas para la serie.

EL LOKI CLÁSICO - RICHARD E. GRANT

Uno de los más reconocibles es el Loki de los cómics clásicos de Thor, que en la serie es interpretado por el actor especialista en dar vida a villanos, Richard E. Grant. Esta versión del personaje, que hizo su debut en las viñetas en 1964, es más mayor, más despiadado y más cercano a la noción clásica de malvado de historieta de lo que la versión de Hiddleston ha acostumbrado a los espectadores. Viste un traje verde con calzón, botas y capa amarilla, idéntico al dibujo original.

EL LOKI FANFARRÓN - DEOBIA OPAREI

No se puede decir mucho de esta versión, ya que en principio parece ser una incorporación original de la serie. Por su aspecto, parece ser un guerrero que porta un martillo y que a priori podría interpretarse como una versión alternativa del Mjolnir de Thor. En los créditos del doblaje alemán, aparece acreditado como 'Prahlerischer Loki' que en su traducción al español significa "El Loki Fanfarrón".

EL LOKI NIÑO - JACK VEAL

Esta variante interpretada por Jack Veal, quien también dio vida a la versión infantil del protagonista de The End of the F***ing World, es la versión infantil del Dios del Engaño. Su presencia estaría basada en el arco argumental de Thor #617, en el que Loki muere para volver a la vida posteriormente convertido en un niño. Hay que destacar que este personaje en las grapas llegó a formar parte de los Jóvenes Vengadores junto a otros personajes ya vistos en el UCM como Tommy y Billy, los hijos de Bruja Escarlata y Visión, o junto a otros que están por venir como Miss Marvel o Kate Bishop e Iron Heart.

LOKI COCODRILO

Sí, el cocodrilo con corona que aparece en manos del Loki niño también es una versión del personaje interpretado por Tom Hiddleston. Aunque no hay constancia de que el villano haya sido un cocodrilo en los cómics, en la mitología nórdica el Dios del Engaño se ha transformado en diferentes animales como una serpiente, una mosca o incluso una yegua.

Los espectadores podrán disfrutar de todos estos Lokis juntos y en plena acción con el quinto episodio de la serie, disponible desde el 7 de julio en Disney+.