Fans de Marvel, indignados porque Los 4 Fantásticos sigue sin fecha de estreno

El Universo Marvel tiene previsto volver a conquistar las salas y, por ello, ha lanzado un vídeo mostrando sus próximos estrenos en cines hasta mayo de 2023, incluyendo a títulos como las secuelas de 'Black Panther' y 'Capitana Marvel'. Ahora bien, los fans están muy molestos por una destacada ausencia, la de la fecha de estreno del reboot de los Cuatro Fantásticos.

Si bien tampoco la Casa de las Ideas ha mostrado fecha de lanzamiento para otros esperados proyectos como el 'Blade' de Mahershala Ali o la tercera entrega de 'Deadpool', el caso de la familia marvelita es algo especial. Y es que, mientras esos proyectos no se hacía referencia en el vídeo, el clip sí termina justo con el nuevo logo que tendrá el reinicio del cuarteto de superhéroes... pero sin anunciar fecha.

Aunque muchos fans se han indignado, otros, por el contrario, han valorado que haya aparecido el logo de Los 4 Fantásticos al final. No solo porque es una señal de que Marvel sigue en marcha con la producción, sino por aparecer justo al final, dando la impresión de que el filme protagonizado por Mr. Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Cosa será el que cierre la Fase 4 del UCM.

they still won’t give us the “Fantastic Four” release date but, I forgive you Marvel. You always give us CONTENT — Nicole\\tfatws stan (@nicolee_nts_) May 3, 2021

I'm so much more excited for #FantasticFour than anything else and that's the only one of the Phase 4 #MarvelStudios movies that doesn't have a release date lol — Ian Byrne (@IanByrneAuthor) May 3, 2021

The next two dates Marvel is holding on the release schedule following GUARDIANS VOL. 3 (5/5/23) is 7/28/23 and 11/3/23. Considering they tease #FantasticFour at the end here, you have to imagine that film will slide into one of those two 2023 dates.

See you at the movies! pic.twitter.com/C10oen39wp — Erik Davis (@ErikDavis) May 3, 2021

i’ll know peace when i get a fantastic four release date pic.twitter.com/5FlcQ1RPXN — xia ⊗ logan era • support 📌 (@scottlikesants) May 3, 2021

Fr tho,



Fantastic Four ending Phase 4?? Just perfection 🤩 pic.twitter.com/JEwasoXkFF — Marvel Studios’ Hernandy (@Pollos_Hernandy) May 3, 2021

Hemos tardado 20 años en llegar en Marvel a "Endgame".



Por esa regla de 3, para acabar la siguiente fase.... Me planto en los 50 años yendo al cine a ver a los 4 fantásticos — Jose Pizarro (@JPizarro12) May 4, 2021

Of course they didn’t show the release date for fucking fantastic four. Goddamnit. Only of the only marvel movies I was genuinely looking forward to — mai tai🔇 (@ma1tai) May 3, 2021

Tiene su lógica, pues el número cuatro es el que marca esta fase, cuatro serán los títulos que se estrenarán en cines este 2021 y otros cuatro en 2022. Aunque habrá que esperar un poco más para conocer más a fondo este proyecto, Marvel no estará quieta en todo este año y los dos que vienen.