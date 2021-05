¿Doctor Doom en Black Panther 2: Wakanda Forever?

MADRID, 5 May. (CulturaOcio) -

El Universo Marvel ha terminado de configurar su calendario de estrenos cinematográficos para la Fase 4, tras la reestructuración causada por la pandemia. Lo anunció hace pocos días con un espectacular vídeo en el que, entre otras cosas, se anunció el nuevo título y logo de Black Panther 2: Wakanda Forever. Y el diseño de las letras podría estar adelantando la llegada de uno de los villanos más icónicos del imaginario marvelita.

El nuevo título oficial, Wakanda Forever, no dice mucho del argumento de la cinta, que tristemente no contará con Chadwick Boseman tras su repentino fallecimiento.

Sin embargo, los fans más atentos a los detalles han alertado que la tipografía utilizada, en tonos metalizados, tiene poco que ver con el traje de Pantera Negra y mucho más con la icónica armadura de Doctor Doom.

Black Panther 2: Does the New Logo Tease Doctor Doom? https://t.co/QrsFGBlZib pic.twitter.com/Gyr7Jii9RA — Screen Time (@screentimex) May 4, 2021

Es cierto que las letras metalizadas podrían ser una referencia al vibranium del pueblo wakandiano, pero los rumores sobre Doctor Doom como principal antagonista llevan meses circulando por la red, y la historia del soberano de Latveria y el Rey de Wakanda en los cómics Marvel es muy extensa y compleja.

Well, Shuri was Black Panther after T’Challa damn near died during battle with Doctor Doom. & Shuri took his place while Ororo took care of him. So who knows what happens after that. Because he ended up coming back eventually. So this film could be good to focus on Shuri. — Bella Goth (@HoodSocialism) April 28, 2021

"Shuri se convirtió en Black Panther después de que T'Challa casi muriera en una batalla contra Doctor Doom", escribió un fan en Twitter, recordando la historia de ambos gobernantes en las grapas. "Ella tomó su lugar mientras Ororo (Tormenta) le cuidaba. Quién sabe qué pasará después de eso, porque eventualmente volvió. Pero esta sería una buena película para enfocarse en Shuri".

Doctor Doom is one of the greatest villains of all time so it's my hope that we finally see a version of him in the MCU that lives up to the legend. He alone could be the next Thanos-level threat. And he'd certainly fix the MCU's "villain problem." MAN. — Tony Polanco (@Romudeth) May 3, 2021

Independientemente de si Doctor Doom aparece en Black Panther 2 o no, los fans esperan que pronto el temible villano se una al UCM, como muy tarde en el reboot de Los 4 Fantásticos, la única película de la Fase 4 que no tiene fecha de estreno anunciada.

Victor Von Muerte, en los cómics, es una amenaza tan poderosa como el mismísimo Thanos. Y está claro que cuando haga su aparición no será simplemente el antagonista de una sola película.

Black Panther 2: Wakanda Forever tiene previsto su estreno el 8 de julio de 2022.