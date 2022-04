Filtrada la escena post créditos de Obi-Wan Kenobi, la nueva serie de Star Wars

MADRID, 10 Abr. (CulturaOcio) -

El próximo 27 de mayo llegará a Disney+ Obi-Wan Kenobi, la nueva serie de la saga Star Wars. Y los últimos rumores sobre la ficción protagonizada por Ewan McGregor ofrecen jugosos detalles sobre la sorprendente escena post-créditos que acompañará al estreno.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE POSIBLES SPOILERS))

Aunque no es tan habitual como en los títulos del Universo Marvel, la inclusión de metraje extra no es algo extraño en las series del universo creado por George Lucas. Así como la segunda temporada de The Mandalorian contó una secuencia posterior a los títulos de crédito, dedicada, Boba Fett, dando paso a la serie protagonizada por el cazarrecompensas más infame de la galaxia, es lógico pensar que Obi-Wan Kenobi haga lo propio.

De hecho, según informa Making Star Wars, el segundo capítulo de Obi-Wan Kenobi tendrá una secuencia posterior a los títulos de crédito centrada en uno de los personajes más legendarios de la saga, el Darth Vader de Hayden Christensen.

Dicha escena se mostrará al final del episodio, después de que Kenobi, tras empezar a redescubrirse así mismo, acabe al fin reunido con la joven princesa Leia. Este encuentro provocaría una poderosa perturbación en la Fuerza y sería entonces cuando comenzaría la escena post-créditos.

La secuencia presentaría al Lord Sith sumergido en un tanque de bacta, recuperándose aún de las heridas infringidas tras su enfrentamiento en Mustafar con su antiguo mentor, Obi-Wan, despertaría, abriendo de golpe sus ojos tras percibir la presencia del maestro Jedi y de la futura líder de la Alianza Rebelde.

Cabe recordar que recientemente el propio Hayden Christensen aseguró que su Darth Vader "sería muy poderoso en la serie de Obi-Wan Kenobi", por lo que no es de extrañar que pese a su maltrecho estado fuera capaz de notar cualquier tipo de alteración en la Fuerza.

Así como tampoco hay que olvidar que el estreno de la ficción ha cambiado su fecha de estreno en Disney+ pasando del 25 al 27 de mayo, estrenando, de este modo, los dos primeros capítulos.

Los acontecimientos de la serie protagonizada por Ewan McGregor se situarán unos diez años después de los hechos acontecidos en La venganza de los Sith y supondrá el reencuentro entre Kenobi y su antiguo pupilo después de que Anakin decidiera, finalmente, sucumbir al lado oscuro de la Fuerza.

Dirigida por Deborah Chow y escrita por Joby Harold, la ficción, que consta de seis capítulos, además de contar con los ya mencionados McGregor y Christensen, también cuenta en su reparto con Joel Edgerton y Bonnie Piesse, como Lars y Beru, los tíos de Luke, con Rupert Friend como el Gran Inquisidor, Moses Ingram como Reva (a.k.a. La Tercera Hermana), Sung Kang como el Quinto Hermano e Indira Varma como oficial del Imperio.