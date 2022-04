James Gunn reivindica que Rogue One es la película más "infravalorada" de Star Wars

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

¿Cuál es la mejor película de Star Wars? ¿Y la peor? ¿Y la más infravalorada? Sobre este último debate, James Gunn tiene clara su respuesta: Rogue One. Para el director de la saga Guardianes de la Galaxia el primer spin-off de la famosa saga de Lucasfilm es, sin duda alguna, el menos apreciado por crítica y público.

Fue el propio cineasta estadounidense quien publicó el mensaje en su cuenta personal de Twitter defendiendo la cinta protagonizada por Felicity Jones y Diego Luna en 2016. "No sé por qué Rogue One es tendencia, pero estoy orgulloso de que así sea, porque es la cosa más infravalorada de Star Wars", escribió el director.

I don't know why Rogue One is trending, but I'm glad it is, as it's the most underrated Star Wars anything.