El libro de Boba Fett: ¿A dónde van Mando y Grogu en la temporada 3 de The Mandalorian?

El libro de Boba Fett: ¿A dónde van Mando y Grogu en la temporada 3 de The Mandalorian? - LUCASFILM

MADRID, 10 Feb. (CulturaOcio) -

'El libro de Boba Fett' ha tenido un final épico relanzado en sus últimos capíutlos con la presencia de los personajes de 'The Mandalorian'. De hecho, la ficción inicialmente protagonizada por Temuera Morrison y Ming-Na Wen optó, en sus últimos episodios, por darle un mayor protagonismo a Din Djarin (Pedro Pascal) y al pequeño Grogu (a.k.a. Baby Yoda), el cual decide su destino.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El penúltimo capítulo de El libro de Boba Fett terminó con Din tomando la difícil decisión de entregar su regalo para Grogu a Ahsoka Tano (Rosario Dawson) y marcharse sin ver a su querido amigo. Al darse cuenta de cuánto se preocupaba Baby Yoda por Mando, Luke Skywalker (Mark Hamill) le ofreció la opción de volver con él.

Es entonces cuando Luke le da a Grogu un ultimátum: elegir la senda Jedi y renunciar a cualquier vínculo con Mando o reunirse con su amigo pero a cambio abandonar el camino iniciado para ser un Jedi y heredero del sable láser de Yoda.

El 1x07 de 'El libro de Boba Fett' revela a Grogu y R2-D2 volando hacia Tatooine, lo que confirma que Baby Yoda decidió coger la cota de malla de beskar, el regalo de Din, y reencontrarse con Mando, para alegría de los fans.

En el final de 'Boba Fett', tras ayudar a Boba Fett en su batalla contra el Sindicato Pyke, Mando y Grogu abandonan juntos Tatooine en el nuevo N-1 Starfighter de Din Djarin. El pequeño le pide al cazarrecompensas que acelere por puro divertimento, a lo que este accede. Con el Sindicato Pyke eliminado y el reinado de Boba sin amenazas, ambos son libres para ir a cualquier parte y esto se verá en la tercera temporada de 'The Mandalorian'.

El arco que deja abierto 'El libro de Boba Fett' relacionado con el destino de Mando y Grogu es muy interesante. Ambos solo se tienen el uno al otro, después de que Grogu abandonara el entrenamiento jedi y de que la Armera expulsase a Din de su tribu fundamentalista de mandalorianos al vulnerar el Credo por quitarse su casco y descubrir su rostro.

Por otro lado, cabe recordar que Baby Yoda, aunque ya no se convierta en Jedi, eso no significa que no tenga habilidades relacionadas con la Fuerza... y llegado el punto podría incluso llegar a ser tanto Jedi como mandaloriano, como ya lo fue Tarre Vizsla, el hombre que forjó el Sable Oscuro, años atrás. En el 1x07 lo demuestra ya que usa hábilmente la Fuerza en dos ocasiones, cuando destruye un droide escorpión y cuando adormece al rancor.

Es más que evidente que el reencuentro de Mando y Grogu y su posterior marcha juntos han convertido en los episodios finales de 'El libro de Boba Fett' en una especie de temporada 2.5 de 'The Mandalorian', pues la tercera temporada partirá desde un momento muy diferente al dejando en la segunda tanda de episodios. Din Djarin tiene intención de regresar a su planeta, Mandalore, aunque esté en ruinas. Muchas preguntas cuyas respuestas se espera que lleguen en Navidades de este año.