Falcon y el Soldado de Invierno debaten sobre magia y Doctor Strange: "Los hechiceros son magos sin sombrero"

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

Tras el final de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) muchos fans de Marvel sienten que el vacío ha vuelto a sus vidas. Un año sin estrenos del UCM ha hecho mella en sus seguidores pero, por suerte, no tendrán que esperar mucho, porque el 19 de marzo se estrena en Disney+ Falcon y el Soldado de Invierno. Y aunque es una serie de acción y espionaje, también habrá un pequeño hueco para la magia.

Y de cara a su cada vez más cercano estreno, Marvel Studios ha lanzado un nuevo adelanto de la en el que Sam Wilson y Bucky Barnes, los dos protagonistas de Falcon y el Soldado de Invierno, debaten sobre los nuevos enemigos a los que tendrán que hacer frente, entre los que se incluyen personajes como U.S. Agent -el sustituto del gobierno para Capitán América-, el Barón Zemo y un grupo terrorista conocido como Flag-Smashers.

Al hablar sobre la fuerza y agilidad sobrehumanas de sus rivales, Falcon cuestiona su verdadera naturaleza. "Podrían ser parte de los tres grandes", aventura Sam. Cuando Bucky le pregunta a qué se refiere, su compañero le contesta "extraterrestres, androides y magos", refiriéndose a los seres más poderosos del UCM.

NEW TFATWS TV SPOT!!! (with wizard talk) pic.twitter.com/Lcgg3QqNW4 — Jay 제이 | TFATWS era⍟ (@amogatto_) March 8, 2021

Tras una breve y divertida discusión, que muestra cómo será la dinámica de 'compañeros imposibles' de la serie, Bucky afirma muy seguro que "no hay magos", antes de que Falcon le rebata mencionando a Doctor Strange.

Después, ambos tienen otra interesante conversación sobre la diferencia entre magos y hechiceros cuando el Soldado de Invierno asegura que "Doctor Strange no es un mago, es un hechicero". "Un hechicero es un mago sin sombrero", añade Sam para zanjar la conversación.

Lo que ambos protagonistas no saben, o quizás sí, es que la magia ya existe en el UCM, como ha demostrado Bruja Escarlata y Visión. Con Wanda siendo capaz de acceder a la Magia del Caos, y Doctor Strange dejando sentir su presencia en WandaVision de cara a su segunda película en solitario, no hay duda de que el mundo mágico tendrá mucho peso en la Fase 4 de Marvel. Incluso si muchos de sus protagonistas aún no la entienden.

Protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan, Falcon y el Soldado de Invierno llega a Disney+ el viernes 19 de marzo.