Fecha de estreno y explosivo tráiler de Falcon y el Soldado de Invierno: "El legado de este escudo es complicado"

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

Disney ha lanzado el primer adelanto de la serie The Falcon and the Winter Soldier (Falcon y el Soldado de Invierno), que ya tiene fecha de estreno en la plataforma de streaming de la compañía. Anthony Mackie y Sebastian Stan vuelven al Universo Marvel para lidiar con el legado de Capitán América tras su "jubilación" en Vengadores: Endgame.

"El legado de este escudo es complicado", comienza diciendo Falcon al principio del clip. Pero es algo que tendrá que aprender a soportar, ya que fue el propio Steve Rogers quien le entregó su emblemática arma en los momentos finales de Endgame cuando, tras devolver las Gemas del Infinito a su línea de tiempo, volvió al presente completamente envejecido.

Y es que, tras la devastadora batalla contra Thanos, "el mundo está del revés", tal y como explica el Soldado de Invierno. "La gente necesita algo que apoyar. Necesita un símbolo", añade refiriéndose al escudo del Capitán América, estandarte del valor y la integridad.

A partir de entonces comienza una vertiginosa sucesión de secuencias de acción que incluyen vuelos a toda velocidad de Falcon, escenas de tiroteos cortesía del Soldado de Invierno y el regreso del imprevisible Barón Zemo, interpretado por Daniel Bruhl.

La serie de The Falcon and the Winter Soldier tiene previsto su estreno en Disney+ el 19 de marzo de 2021.