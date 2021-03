WandaVision: Así funcionan los colores de magia en Bruja Escarlata y Visión

MADRID, 7 Mar. (CulturaOcio) -

Hasta ahora, el mundo de la magia en el Universo Marvel se había explorado casi de forma exclusiva a través de Doctor Strange especialmente en su película en solitario y también en sus esenciales apariciones en Infinity War y Endgame. Pero Bruja Escarlata y Visión ahonda más en la magia al introducir conceptos como la Magia del Caos y nuevas hechiceras como Agatha Harkness. Cada tipo de energía mágica tiene un color distinto. ¿Por qué?

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

En un principio, se pensaba que el poder de Wanda provenía tan sólo de su contacto con la Gema de la Mente. Sin embargo, el penúltimo episodio de WandaVision reveló que en realidad guarda una profunda relación con la Magia del Caos, la energía más poderosa de Marvel, capaz de crear, alterar y retorcer la realidad misma.

"La Bruja Escarlata no nace, se forja. No tiene akelarre y no necesita encantamientos (...) Tu poder supera con creces al del Hechicero Supremo. Tu destino es destruir el mundo", le dice Agatha Harkness a Wanda en el útimo capítulo, señalando de nuevo el enorme poder con el que cuenta y que le hace tener un capítulo entero en el legendario Darkhold, el Libro de los Condenados.

Haciendo honor a su recientemente aceptado epíteto de Bruja Escarlata, el poder de Wanda es de color rojizo, aunque no es la única fuerza mágica que aparece en la serie. Cuando Harkness utiliza sus poderes, la energía que desprende es de color violeta, mientras que en la escena flashback de Salem, el resto de brujas utilizan magia azul.

Otros personajes del UCM, como Doctor Strange, también utilizan la magia. Sin embargo, la energía el Hechicero Supremo presenta un color amarillo anaranjado. En una entrevista con ComicBook.com, el director de WandaVision, Matt Shakman, habló de qué significa cada color en la magia, y si están relacionados con las Gemas del Infinito.

"Como ya sabéis, el poder de Wanda se refuerza por su experiencia con la Gema del Infinito, como vimos en el último episodio", explicó Shakman. "En términos de diferencia de color, creo que es importante para describir lo que está sucediendo, especialmente con Agatha en Salem, cuando su magia púrpura devora a la magia azul".

"Porque eso es lo que hace, absorbe su poder, se está alimentando de la magia de las otras brujas. Por eso se ve tan, ya sabes, como Indiana Jones y La última cruzada", añadió en referencia a cómo las brujas que atacan a Agatha, incluida su madre, acaban siendo poco más que cadáveres momificados cuando absorbe su energía. "Ella literalmente les quitó toda la magia", señala.

Aunque Shackman no entró en detalles sobre cada tipo de energía mágica, si dio una explicación lógica a los colores. "Una de las principales razones fue en términos visuales de esa escena. Y por supuesto, la magia de Wanda ya estaba establecida, pero la hemos evolucionado y cambiado a medida que avanzábamos", sentenció.

Es decir, el hecho de que cada hechicero tenga su propio color de magia es, por el momento, meramente visual.

En ese aspecto, se podría comparar con los colores de las espadas láser de Star Wars, tanto de Sith como de Jedi, que en un principio tenían diferentes colores para hacer más espectaculares los combates, pero que más tarde añadieron un significado más amplio al relacionarse con el carácter y habilidades de su portador.