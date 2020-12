Así son los nuevos trajes de Falcon y El Soldado de Invierno en la serie de Disney+

MADRID, 23 Dic. (CulturaOcio) -

Disney ha publicado una nueva imagen oficial de la serie Falcon y EL Soldado de Invierno, en la que destacan los nuevos atuendos de los héroes titulares, Bucky Barnes (Sebastian Stan) y Sam Wilson (Anthony Mackie). Ambos personajes se preparan para alejarse de la sombra de Capitán América e iniciar una nueva etapa en la Fase 4 de Marvel.

El tráiler de la serie ya mostró la buena dinámica que hay entre ambos actores, y entre sus personajes, además del regreso del Barón Zemo (Daniel Bruhl) y unas cuantas e impactantes escenas de acción. Ahora, la nueva imagen da un vistazo más en profundidad a los dos protagonistas, que lucen nuevos trajes para la ocasión.

New promotional image of Sam Wilson (Anthony Mackie) and Bucky Barnes (Sebastian Stan) for The Falcon and the Winter Soldier, posted by @BRMarvelNews pic.twitter.com/S14MEI39R1