Así conecta el final de WandaVision con Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Y 'WandaVision' llegó a su fin. La primera serie de Marvel Studios ha abadonado para siempre el mundo de las sitcoms de Westview, lo que no significa que la magia y los hechizos hayan terminado. Es más, podría decirse que, en parte, la miniserie ha sido un preludio a lo que está por llegar... tal y como puede intuirse gracias al final y a sus dos escenas post-créditos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El final de 'Bruja Escarlata y Visión' supuso un gran sacrificio para Wanda, ya que al decidir romper el Hechizo tuvo que decir adiós no solo a su falsa realidad, sino también de los hijos de la pareja, Billy y Tommy y a Visión, su gran amor. Pero... ¿ha renunciado a ellos definitivamente?

Y es que después de su estallido de ira y dolor que provocó que, involuntariamente, creara el Hechizo y la realidad alternativa de Westview (y también a un nuevo Visión) y tras su encuentro con la hechicera Agatha Harnkness, Wanda ya sabe mejor quién es y, sobre todo, lo que puede llegar a ser y el enorme poder que alberga en su interior.

En el penúltimo capítulo Harkness la identificó como "la Bruja Escarlata", un ser mitológico "capaz de la creación espontánea" que posee lo que denominó "la magia del caos". "Tú no tienes ni idea de lo peligrosa que eres. Se supone que eres un mito. Un ser capaz de la creación espontánea, pero aquí estás uandolo para preparar desayunos para cenar (...) Tus hijos, y Visión, y toda esta vida que has creado. Esto es la magia del caos Wanda. Y eso te convierte... en la Bruja Escarlata", afirmó la villana.

Tras derrotar a Harkness y liberar a los habitantes del pueblo de su encantamiento, Maximoff se ha retirado alejada de todo y de todos a una perdida casa a orillas de un lago, envuelto entre montañas.

En ese lugar tan apartado y remoto, Wanda busca, además de recuperarse de lo sucedido y reposar, saber más sobre un poder que, tal y como prometió Mónica Rambeau, no comprende pero quiere diminar. Así, en lesta escena puede verse que hay dos versiones distintas de Wanda. Y mientras una hace cosas mundanas como tomar una taza de té, la otra, en lo que parece una proyección astra, está vestida con el característico traje de la Bruja Escarlata, el que 'desbloquea' en el enfrentamiento final a Agatha. Wanda, además, está estudiando el Darkhold, el libro de magia negra que tomó de Agatha.

UN LIBRO VENIDO DE LOS INFIERNOS

Como ya advirtió Agatha en el mismo episodio, el también llamado Libro de los Condenados está lleno de sortilegios y magia oscura y cuenta, de hecho, con un capítulo entero dedicado a la Bruja Escarlata. Este Libro de los Pecados o Libro de los Hechizos -que está hecho de materia oscura y que proviene de los Infiernos, según el imaginario marvelita- le abriría a Wanda las puertas a un nivel de magia que, tal y como avisó la propia Harkness, supera incluso el del Hechicero Supremo... es decir, Doctor Strange.

El Darkhold es un libro que concede a quien lo domina las claves para conseguir aquello que más desea, pero cuyo oscuro poder puede corromper al que lo lea... e incluso provocar brecha en el tejido de la propia realidad. Un dato que no es menor, ya que es que, al final de la secuencia extra que pone fin a la serie se puede escuchar la voz de sus hijos que desesperadamente piden ayuda. Entonces un brillo regresa a los ojos que Wanda, que puede que no se haya resignado a decir adiós definitivamente a Visión, Tommy y Billy.

¿Usará Wanda lo aprendido del Darkhold para lograr a toda costa aquello que más desea, es decir, una familia junto a Visión?

En este punto, hay que preguntarse qué ha sido realmente de los hijos de Wanda, que se deshicieron junto al Hechizo, es decir, que dejaron de existir cuando liberó Westview. La explicación más sencilla (y dado el final, la más plausible) es que esas voces sean producto de la aún torturada mente de Wanda.

Aunque está decidida a pasar página y aceptar las tragedias que ha vivido, eso no quita que esté en fase de duelo aún, lo que puede provocar que su dolor se manifieste en su magia, especialmente en un momento tan místico como el de leer el Darkhold.

¿SERÁ WANDA LA VILLANA DE DOCTOR STRANGE 2?

Ahora bien, no hay que olvidar que esto es el UCM y ya está confirmadísimo que el personaje de Elisabeth Olsen estará en la secuela de 'Doctor Strange'. Con lo cual, tampoco hay que descartar que sus hijos no llegaran a desaparecer del todo y están atrapados en otra realidad o en otra dimensión y que este será un punto clave en la segunda película del personaje de Benedict Cumberbatch. Un filme que, hay que recodar, antes de que la pandemia trastocara todo su calendario de estrenos, Marvel Studios tenía planeado lanzar poco después del final de WandaVision.

Asumiendo esta segunda premisa como la válida y que los mellizos sigan con vida... se abren dos grandes caminos: Que sea Wanda quien intente, a través de sus nuevos poderes de Bruja Escarlata y lo aprendido en el Darkhold, recuperar a los mellizos y se convierta en una amenaza para toda la realidad. Será en este punto en el que, al fin, entrará en escena Doctor Strange para pararle los pies a Wanda y neutralizarla como amenaza. Es decir, que Bruja Escarlata sería la gran villana de Doctor Strange 2.

En este punto, hay que recordar las palabras de la propia Agatha Harkness en el último capítulo: "La Bruja Escarlata no nace, se forja. No tiene akelarre y no necesita encantamientos (...) Tu poder supera con creces al del Hechicero Supremo. Tu destino es destruir el mundo". Un terrible augurio que secunda esta teoría.

Pero también existe la posibilidad de que, siendo verdad que Tommy y Billy sigan existiendo, puede que estén secuestrados o retenidos por alguien en otra dimensión o en otro plano de la realidad. Sería entonces cuando, al descubrirlo, Wanda acuda a Strange para pedirle ayuda en el rescate de sus pequeños.

NIGTHMARE, MEPHISTO O CHTHON

Siguiendo en esta línea, muchas de las teorías apuntan a que quien podría tenerlos retenidos es Nightmare (Pesadilla). Precisamente, Nightmare era uno de los villanos, junto con Mephisto, que más sonaba para hacer acto de presencia en Westview. No fue así, pero eso no quita que pueda aparecer en 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', básicamente porque también sonaba como villano para esta película.

Ahora bien, también es posible que esa llamada de auxilio la haya provocado Chthon, un dios anciano de Marvel Comics, quien no solo creó el Darkhold, también la fuente de la magia del caos, el mismo poder que Wanda posee. En los cómics, fue Chthon el que imbuyó a la Bruja Escarlata, para que pudiese a volver a entrar en el mundo en caso sus poderes acabasen desatándose sin control.

De momento, tocará esperar... y bastante, pues no está previsto que llegue la secuela de 'Doctor Strange', que dirige Sam Raimi, hasta marzo de 2022.