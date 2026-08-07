¿Cuántos Dragones Tienen Los Verdes Y Los Negros En El Final De La Temporada 3 De La Casa Del Dragón?- HBO MAX

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

No es de extrañar que, en una guerra conocida como Danza de los Dragones, las bestias escupefuego sean de los recursos más valiosos y codiciados por ambos bandos. Y a solo un episodio de que termine la tercera temporada de La Casa del Dragón, conviene repasar con cuántas criaturas cuentan tanto los Verdes como los Negros para tener una idea de quién tiene la ventaja en el próximo e inevitable enfrentamiento.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Mientras que Juego de Tronos se ambientaba en una época en la que los dragones se habían extinguido y la eclosión de los tres huevos de Daenerys resultaba toda una anomalía, en el tiempo de los eventos de La Casa del Dragón, los seres alados son algo más comunes y a lo largo de sus temporadas, la ficción nos ha mostrado un buen número de ejemplares. Desde que comenzara el conflicto en el seno de la familia Targaryen, varios dragones han muerto o sido gravemente heridos, otros han sido reclamados por nuevos jinetes y algunos han permanecido en el margen, como simples menciones.

Tras una temporada llena de giros, que precisamente comenzaba con la trágica muerte de Jacaerys Velaryon y su dragón Vermax, y de cara a un final que promete una gran batalla entre los Verdes y los Negros, conviene tener claro las criaturas con las que cuenta cada bando. Y hay que tener en cuenta que no solo importa el número de criaturas, sino también su ferocidad, así como la lealtad y habilidad de sus jinetes.

LOS DRAGONES DE LOS NEGROS

Entre los dragones de los Negros se encuentra, en primer lugar, el de su propia líder. Rhaenyra Targaryen ya ha demostrado en más de una ocasión su disposición a montar sobre SYRAX y presentar batalla.

Aunque al inicio de la temporada el príncipe Jacaerys conspiraba contra su madre para mantenerla alejada de la Batalla del Gaznate, en la que quería participar, en posteriores episodios se puede ver a la reina sobrevolando los cielos e incluso formando parte de un tenso encuentro con Rhaena y Robaovejas en el que Syrax hace gala de su fuerza.

Aparte de con Syrax, los Negros cuentan con el dragón de Daemon, CARAXES, el temible Anfíptero de Sangre, que demuestra su letalidad en su enfrentamiento con Robaovejas, al que casi mata.

El propio ROBAOVEJAS pertenece, en teoría, al bando de Rhaenyra, puesto que su jinete es Rhaena pero, dada su incapacidad para controlarle no es un activo con el que se pueda contar por el momento.

Más fiable es la criatura de Baela, DANZARINA LUNAR, que ya probó su valía en el Gaznate (aunque sin ser suficiente para salvar a Jacaerys y Vermax).

En la anterior temporada, Rhaenyra había sumado a sus filas a tres semillas de dragón. Hugh Martillo se había vinculado a VERMITHOR, Ulf el Blanco, a ALA DE PLATA y Addam de la Quilla, a BRUMA.

No obstante, el séptimo episodio de la temporada sugería que Ulf habría cambiado de bando y los fans del libro saben que tampoco conviene fiarse de uno de los otros dos jinetes.

Por último y aunque son demasiado pequeños como para participar en la guerra, no hay que olvidar que los Negros tienen a BORRASCA y TYRAXES, los dragones de los jovencísimos Aegon III y Joffrey Velaryon.

Así, sin contar a los más jóvenes ni aquellos cuya lealtad u obediencia pueda ponerse en duda, como Robaovejas y Ala de plata, Rhaenyra contaría con al menos cinco dragones al final de la temporada 3: Caraxex, Bruma, Vermithor, Danzarina Lunar y Syrax.

Seasmoke and Moondancer in #HouseOfTheDragon Season 3 Episode 5. pic.twitter.com/2aTGmtCtS1 — westerosies (@westerosies) July 20, 2026

LOS DRAGONES DE LOS VERDES

Hasta esta temporada, la mayor fuerza de los Verdes residía en la enorme VHAGAR. Sin embargo, desde que Aemond fuera herido y permaneciera escondido en Harrenhal, no ha habido rastro de la mastodóntica y anciana dragona, por lo que parece demasiado optimista considerarla un activo significativo para el próximo episodio.

Por otro lado, el séptimo capítulo de la temporada regalaba a los fans la súbita resurrección de FUEGOSOL, la bestia de Aegon II, a la que se había dado por muerta tras su enfrentamiento con Vhagar en Reposo del Grajo. Aunque maltrecha y con cicatrices, la criatura dorada parece lo suficientemente fuerte como para que su jinete vuelva a ser un digno aspirante al trono.

Helaena está vinculada a SUEÑAFUEGO, que hasta ahora ha permanecido en Pozo Dragón debido al antibelicismo de su jinete. Y si bien es cierto que la esposa y hermana de Aegon ha tenido visiones montándolo y quemando a una multitud, esto no tiene por qué hacerse realidad.

Un dragón al que es más que probable que los fans vean en acción en el final de la temporada es el del joven Daeron Targaryen, el también lozano TESSARION, ya que se encuentra precisamente en el emplazamiento de la próxima batalla, la de Ladera.

Así, en principio, los Verdes tienen a su disposición cuatro dragones: Vhagar, Sueñafuego, Fuegosol y Tessarion... eso sin contar con las posibles traiciones que sufra el bando de Rhaenyra, es decir, Ala de plata.