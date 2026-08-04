Épico tráiler del final de la temporada 3 de La Casa del Dragón que anticipa la batalla más grande de toda la serie - HBO MAX

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de La Casa del Dragón se aproxima a su inevitable desenlace. De cara al octavo y último episodio de esta entrega, HBO Max ha lanzado un épico tráiler que anticipa la que será la batalla más grande de toda la serie.

"La noticia del regreso de Aegon ha llevado a la reina por un camino oscuro", advierte Addam de Hull (Clinton Liberty) al inicio del adelanto. Acto seguido, una escena muestra a Daemon Targaryen (Matt Smith) vitoreado por sus tropas, con los dragones sobrevolando los cielos, listos para el fragor de la batalla.

"Tienes un poder absoluto a tu alcance. Solo tienes que blandirlo", le dice de forma íntima a Rhaenyra (Emma D'Arcy). Instantes después, entra en escena Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint).

VICTORIA O LA CAÍDA DE LA CASA HIGHTOWER

"Dos caminos se bifurcan ante ti. Victoria o una montaña de Hightowers muertos", advierte en una escena Velaryon, también conocido como la Serpiente Marina, mientras las imágenes revelan a Daemon listo para la cruda guerra que se avecina. Al tiempo, una secuencia descubre a Alicent (Olivia Cooke) con claros síntomas de angustia en su rostro.

Es entonces cuando una escena muestra a Aemond (Ewan Mitchell) a pecho descubierto y sin su parche, cegado por un destello, y a Lord Ormund Hightower (James Norton), presto para la lucha en el campo de batalla. El avance culmina con Rhaenyra sosteniendo en las manos su corona, asegurando que "no habrá duda de a quién habrán elegido los dioses para gobernar".