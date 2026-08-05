La Casa del Dragón: ¿Ha traicionado Ulf a Rhaenyra y se ha pasado a los Verdes de Ormund Hightower?

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

Solo queda un episodio para que la tercera temporada de La Casa del Dragón termine y, mientras que a lo largo de toda la entrega la balanza parecía haberse ido inclinando a favor de los Negros, diversos acontecimientos parecen haber cambiado el equilibrio de poder. De hecho, a pesar de su precaria posición en Ladera, Ormund Hightower se muestra considerablemente optimista durante el capítulo y es al final que queda revelada la razón.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En el episodio, Ormund asegura que tiene una pieza clave del tablero y aunque Gwayne cree en un principio que se refiere a Lord Corlys, a quien tiene cautivo, una conversación posterior demuestra que la atención del Hightower está puesta sobre otro potencial aliado, Ulf el Blanco.

En los últimos compases del capítulo, el personaje de James Norton se reúne a las afueras de Ladera para compartir un trago con el jinete de Ala de Plata, encargado de vigilar el asentamiento. Puesto que Rhaneyra le había prohibido ir a emborracharse a las tabernas, este gesto sin duda hace que el hombre se muestre más que receptivo a confraternizar con su supuesto enemigo.

Ormund le dice a Ulf que se ha enterado de que Daemon le pegó en medio de la ciudad, demostrando el poco respeto que le tienen los señores a los que sirve. "Es obvio que Rhaenyra y los de su calaña solo te ven como una herramienta que pueden utilizar y reprender, mientras que yo entiendo quién eres realmente", expone persuasivamente.

Queda claro que no es la primera vez que ambos hombres conversan, pues Ulf le recuerda entonces que la última vez le ofreció un título nobiliario y un castillo, Colmenar. Con una sonrisa, Ormund responde que Colmenar solo es una bagatela y que la propia Marcaderiva "podría quedarse pronto sin señor".

"Señor de las Mareas. ¿Qué te parece eso? Ya no se reirán de ti cuando te vean tal y como eres", le tienta, lo que es suficiente para que Ulf sonría a su vez y sentencie que "arderán", dejando poca duda sobre su cambio de bando.

MARTIN NO LLEGÓ A EXPLICAR LA RAZÓN TRAS DE LA TRAICIÓN DE ULF EL BLANCO

Es de esperar que los Negros se den cuenta de la traición de Ulf durante la Batalla de Ladera, tal y como ocurría en el libro. Y, mientras que la novela no llegaba a explicar a qué se debía ese radical cambio de lealtad (probablemente porque pretende ser un relato histórico, con lo que conversaciones secretas como la de Ormund y Ulf nunca habrían llegado a oídos de los historiadores), la serie ya ha ofrecido una respuesta satisfactoria.

La posible traición de Ulf se llevaba gestando un tiempo, ya que la ficción había mostrado su creciente descontento con el trato recibido por parte de los Negros, que no solo no le habían dado el castillo y título que tanto ansiaba, sino además le prohibían divertirse como solía. Puesto que es un personaje que se mueve más por ambición que por verdadera lealtad a una causa, resulta plausible que se venda al mejor postor.

Por otro lado, los fans del material original son conscientes de que no solo Ulf el Blanco se vuelve contra los Negros en la Batalla de Ladera sino que otro jinete de dragón, Hugh Martillo, también toma el bando contrario.

Sin embargo, los motivos de esta traición aún no están del todo claros y por el momento, el personaje de Kieran Bew no ha mostrado ninguna inclinación de unirse a los Verdes (aunque de hacerlo, es probable que lo haga con su esposa en mente).