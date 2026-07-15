¿Está Aún Vivo Fuegosol, El Dragón De Aegon, En La Casa Del Dragón? - HBO MAX

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

La Casa del Dragón dio por muerto a Fuegosol, el majestuoso dragón de Aegon II (Tom Glynn-Carney) tras la Batalla de Reposo del Grajo, en la que también perdieron a vida Rhaenys Targaryen y su dragona Meleys. En aquel brutal combate de la segunda temporada, el autoproclamado rey sufrió el inesperado ataque de su hermano Aemond y su colosal dragona, Vhagar, que dejó maltrecho al jinete que se niega a dar por muerta a su bestia dorada.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En el tercer episodio de la tercera temporada, Daemon Targaryen (Matt Smith) aseguró que el único dragón que Baela había visto era Fuegosol y que llevaba mucho tiempo muerto, ya en descomposición. Ahora el 3x04 de la serie ha puesto en duda tal afirmación.

Durante su huida de Desembarco del Rey, Aegon y Larys Strong (Matthew Needham) pasan cerca de Reposo del Grajo, donde encuentran el cuerpo de Fuegosol. Conmocionado, el rey se acerca al dragón, lo acaricia y, pronunciando las pocas palabras que conoce en alto valyrio, asegura que la bestia alada sigue con vida.

Larys, por el contrario, rechaza de plano esa posibilidad, convencido de que Aegon se equivoca y preocupado por la atención no deseada que su comportamiento está atrayendo ya que les rodean maleantes y buscavidas que piden dinero por tocar el cuerpo del coloso caído.

"Está vivo. Lo sé. Tiene que estar vivo", dice, profundamente consternado, Aegon Aunque todo apunta a que Fuegosol ha muerto, el profundo vínculo que une al rey con su montura, y su empeño en asegurar que no ha muerto, deja abierta la posibilidad de que realmente siga con vida.

EN LOS LIBROS FUEGOSOL SIGUE CON VIDA

En cambio, en la novela de George R. R. Martin, Fuego y Sangre, los acontecimientos de la batalla de Reposo del Grajo transcurren de forma distinta. Aemond y Vhagar no atacan a Aegon y Fuegosol, aunque tanto el rey como su dragón resultan gravemente heridos durante el enfrentamiento contra Meleys.

Los tres dragones se precipitan al suelo: Vhagar sale ilesa, Meleys muere y Fuegosol pierde media ala. Incapaz de volar, permanece recuperándose en las inmediaciones de Reposo del Grajo, custodiado por varios hombres, ya que todos saben que sigue con vida.

Tiempo después de la batalla de Reposo del Grajo, Walys Mooton, señor de Poza de la Doncella y partidario del bando Negro, intenta recuperar el castillo y matar a Fuegosol. Pese a sus graves heridas, consigue defenderse y acaba con todos sus atacantes usando su cola y su aliento de fuego.

Más adelante, Aegon llega a Rocadragón tras enterarse de que un dragón de escamas doradas ha matado a uno de los dragones salvajes de la isla. Al salir en su busca descubre que es Fuegosol y ambos se reencuentran.

Tras recuperar parte de sus fuerzas, Aegon y Fuegosol asaltan Rocadragón. Allí derrotan a Baela Targaryen y a Danzaluna: el dragón mata a su rival, Baela es capturada y Aegon vuelve a resultar gravemente herido. Mientras tanto, Rhaenyra, obligada a huir de Desembarco del Rey, regresa también a Rocadragón sin saber que Aegon ya ha tomado el control de la fortaleza y la espera allí.

Una vez apresada, el rey ordena que Fuegosol la devore, aunque el dragón acabaría muriendo más tarde a causa de las heridas sufridas en su enfrentamiento con Danzaluna.

Aunque la serie ha realizado cambios respecto al material original, todo apunta a que acabará conduciendo al mismo desenlace. De hecho, si Fuegosol hubiera muerto realmente, la serie no habría recuperado al dragón solo para sembrar dudas sobre su destino. Su reaparición apunta a que sigue con vida y anticipa su importancia en los acontecimientos venideros.