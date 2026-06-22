La Casa del Dragón 3x01: ¿Quién muere y quién gana la brutal Batalla del Gaznate? - HBO MAX

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

Tras dos años de espera, la tercera temporada de La Casa del Dragón al fin ha comenzado su andadura en HBO Max y lo ha hecho con un capítulo que incluye una de las contiendas más brutales y memorables de la Danza de Dragones (y que muchos querrían haber visto al final de la entrega anterior).

Tras un primer episodio repleto de acción al más puro estilo de Poniente, conviene repasar lo sucedido en la Batalla del Gaznate y, sobre todo, quién ha sobrevivido a la misma... y quién no. Y es que un enfrentamiento de tal magnitud se saldó, como bien sabían ya los lectores de la saga de George R.R. Martin, con importantes y dolorosas muertes.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

La segunda temporada de La Casa del Dragón terminaba dejando el tablero bien preparado para una épica batalla naval, con los barcos de la Triarquía liderados por la almirante Lohar (tras su curiosa "alianza" con Tyland Lannister) dispuestos a romper el bloqueo de la Casa Velaryon, responsable de la hambruna en Desembarco del Rey. En el primer episodio de la nueva entrega, los Velaryon se percatan de la amenaza y se disponen a hacerle frente con todas sus fuerzas.

Al enterarse de la inminente lucha, Rhaenyra decide acudir ella misma a apoyar a la flota de los Negros a lomos de Syrax, su temible dragona amarilla, pero su hijo Jace se opone, argumentando que la reina no debe morir y, por tanto, no puede acudir a primera línea de fuego.

Puesto que la Targaryen no le hace caso, el joven príncipe ordena que encierren a su madre en sus aposentos y va él mismo a la batalla junto a su prima, lady Baela Targaryen montados en Vermax y Danzarina Lunar, respectivamente.

Si bien los barcos de la Triarquía están bien equipados para hacer frente a los dragones, con sus temibles arpones, al principio parece que la irrupción de los dos jinetes inclina radicalmente la balanza en favor de los Negros. No obstante, la aparición de un tercer dragón, Robaovejas, lo cambia todo. Este empieza a atacar indiscriminadamente y Jace y Baela lo toman por un enemigo hasta que ven que quien monta al dragón salvaje, sin ser capaz de controlarlo en el fragor de la batalla, no es otra que Rhaena.

En los primeros compases del capítulo, la menor de las hijas fruto del matrimonio entre Daemon Targaryen y lady Laena Velaryon, había conseguido su mayor deseo y reclamar a un dragón. Sin embargo, pronto se percata de que la criatura salvaje no obedece bien las órdenes y, cuando va a ayudar a la Batalla del Gaznate, se le hace imposible controlarlo.

LA TRÁGICA MUERTE DE JACAERYS VELARYON

Debilitado y distraído por el ataque de Robaovejas mientras la Triarquía sigue acosándolo con sus proyectiles, Vermax acaba siendo alcanzado por un arpón y hundiéndose en el mar. Jace consigue quitarse las sujeciones a tiempo de no ser arrastrado al fondo junto a su montura.

Pero, al emerger del agua, el heredero de Rhaenyra Targaryen resulta un blanco demasiado fácil para el bando enemigo, que lo atraviesa con numerosas flechas. Así, la Batalla del Gaznate, que acaba resolviéndose a favor de los Negros, se cobra una importante víctima, nada más y nada menos que el sucesor de la reina.

En el libro en el que se basa la ficción, Fuego y sangre, la muerte de Jacaerys ocurre prácticamente de la misma forma, por lo que difícilmente habrá pillado por sorpresa a los fans del material original, si bien la intervención de Rhaena supone un importante cambio. En la novela, Robaovejas no participa en la Batalla del Gaznate (de hecho, ni siquiera es reclamado por Rhaena, sino por una joven semilla de dragón llamada Nettles).

Es de esperar que, al enterarse de la muerte de su hijo, Rhaenyra busque venganza y, si se entera del papel del dragón salvaje y su jinete, podría perseguir a su misma sobrina... y ahora también hijastra al ser Daemon Targaryen su actual esposo y rey consorte.

¿HA MUERTO CORLYS VELARYON EN EL 3X01 DE LA CASA DEL DRAGÓN?

Por otro lado, el episodio deja en el aire el destino de otro importante personaje, Corlys Velaryon. Este se enfrenta a la almirante Sharako Lohar, cuyo único propósito al unirse a la contienda era precisamente matar a la Serpiente Marina. Ambos cruzan sus espadas en el fragor de la batalla y Corlys acaba cayendo por la borda, ante la mirada desolada de su hijo bastardo, Alyn.

Alyn lucha contra Lohar y consigue, tras muchos esfuerzos, matar a la aguerrida comandante de la fota de la Triarquía. Pero no queda claro si Corlys ha perecido o no, algo que sin duda los fans del libro ya saben y que, todo apunta, no tardará en confirmar la serie en siguientes episodios.

También puede considerarse que queda en el aire la supervivencia de otro personaje, Tyland Lannister, a quien Lohar arroja por la borda en un momento dado para que el barco avance más deprisa. Y aunque teniendo en cuenta la zona de los dientes en la que lo lanza al mar, y lo pesado la armadura que portaba durante la batalla, es bastante difícil que el león haya sobrevivido... todo es posible en Poniente.