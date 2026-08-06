¿Es Alys Ríos una bruja inmortal? La actriz de La Casa del Dragón revela la verdadera edad de la hechicera - HBO MAX

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

Alys Ríos es uno de los personajes más misteriosos de La Casa del Dragón. Su procedimiento sigue siendo un enigma y lleva viviendo en Harrenhal, donde ejerce como sanadora, desde hace muchísimo tiempo, quizá incluso siglos. Gayle Rankin, la actriz que interpreta a la hechicera, ha revelado cuál es realmente la edad del personaje en la temporada 3 de la serie de HBO Max.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

"El hecho de que Alys conozca la existencia de los huevos de dragón ocultos desde hace décadas hace pensar que podría llevar en Harrenhal tanto tiempo como ella misma", aseguró Rankin a Variedad. "Creo que tiene unos 400 años. Más o menos", añadió sobre la edad de Ríos.

"Pronto sabremos más, pero perfectamente podría tener 400 años", afirmó Rankin. "Yo la creo. Esa es la Cuestión. Pienso que hay mucho escepticismo: '¿Está diciendo la verdad? ¿Está ¿manipulando?'. Yo lo tengo claro: hay que creer a la mujer", continuó. En Fuego y Sangre, la novela de George R. R. Martin, se insinúa que Alys podría haber utilizado algún tipo de magia para conservar una apariencia mucho más joven de lo que realmente era.

A pesar de que Alys parece tener visiones del futuro y ofrece consejos que, en apariencia, parecen desinteresados sobre la línea de sucesión, en realidad maniobra con habilidad en sus complejas relaciones con la realeza de Poniente para afianzar su creciente influencia política. En la segunda temporada, Alys pasa gran parte del tiempo junto a Daemon Targaryen (Matt Smith).

EL RECORRIDO DE ALYS EN LA SERIE ESTÁ LEJOS DE ACABAR

Sin embargo, cuando este desprecia su deseo de gobernar Harrenhal de forma independiente en la tercera entrega, decide que aliarse con los Negros no le conviene. Por eso, cuando tiene la oportunidad de ayudar al príncipe Aemond (Ewan Mitchell), herido, lo hace y, con el paso del tiempo, se convierten en amantes.

No obstante, sus propios orígenes siguen siendo un misterio. Su apellido, tradicionalmente asociado a los bastardos de sangre noble nacidos en las Tierras de los Ríos, apunta a que podría ser hija de algún señor de la Casa Strong.

Además, la actriz dejó entrever que el recorrido de Alys en la serie aún está lejos de Terminar. "Siempre se encuentra en una situación de peligro inmediato, aunque quizá no tanto de morir, sino de enfrentarse a algo mucho más profundo en el plano emocional. Creo que aún nos queda camino por recorrer", Aseguró. De hecho, en el relato de George R. R. Martin, Alys sobrevive a la Danza de los Dragones y termina gobernando Harrenhal junto a un grupo de forajidos, ganándose el sobrenombre de la reina bruja.