La Casa del Dragón 3x03: El gran giro de Daeron Targaryen que engaña a todos (incluso a George R. R. Martin)

MADRID, 6 Jul. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en HBO Max el tercer episodio de la tercera temporada de La Casa del Dragón, entrega en la que ha cobrado particular importancia un personaje que hasta ahora apenas se había mencionado en la serie, Daeron Targaryen. Se trata del hijo menor de Alicent y Viserys, del que solo se sabía que habitaba lejos del palacio, con los Hightower, y que no era tan malo como Aegon y Aemond.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En los primeros compases del episodio, Daemon comunica al ejército de los Hightower, liderado por Ormund Hightower, que Rhaenyra ya ocupa el Trono de Hierro y les da la opción de rendirse y retirarse pacíficamente. Ormund accede, pero Daemon exige además que le entregue a su protegido, Daeron Targaryen, ya que, al ser el hermano del usurpador, constituye una amenaza para la reina.

El joven príncipe, encarnado por Charlie Gordon, se acerca entonces, fácilmente reconocible por su cabellera blanca que lo identifica como Targaryen y sus ricos ropajes verdes, que lo señalan como Hightower. En el plano también puede verse a su dragón azul, Tessarion que observa la escena.

Daemon se lleva al muchacho a la Fortaleza Roja y este, por más que le preguntan, no dice ni una palabra y mantiene la mirada baja en casi todo momento. Daemon le dice a su mujer que tendrá que matarlo para que no reclame el trono, pero esta se resiste y finalmente decide enviarlo al Muro, aunque primero deja a Alicent reunirse con él.

En cuanto la reina viuda ve al joven, su expresión deja claro que no lo conoce y ella misma admite que ese no es su hijo. Rhaenyra se da cuenta entonces de que Ormund los ha engañado con un señuelo y el chico confiesa la verdad, revelando que le obligaron a hacerse pasar por el Targaryen amenazando a su familia.

EL VERDADERO DAERON TARGARYEN

Cabe decir que, aunque el Daeron en el que se centra el tercer episodio resulte ser un simple sustituto, el verdadero ya se ha dejado ver en anteriores episodios, como muchos fans apuntaron en su momento. Encarnado por Benjamin Evan Ainsworth, el verdadero príncipe ya hizo su primera aparición en el primer episodio, cuando Ormund le mandaba preparar una tienda para un mensajero.

Aunque parecía ser un simple escudero vestido con el verde de los Hightower, ciertos espectadores no se dejaron engañar e identificaron enseguida al hijo de Alicent. En cuanto a por qué no tiene el pelo blanco de los Targaryen como sus hermanos, podría ser simplemente que se lo hubiese teñido para pasar desapercibido o podría ser que no haya heredado ese particular rasgo familiar (de hecho, su cabello es más parecido al de Alicent).

¿EL FALSO DAERON ES PARTE DE FUEGO Y SANGRE?

Con esta subtrama, la ficción de HBO Max se ha alejado una vez más del material original, donde no se llevaba a cabo ningún engaño similar... ni tampoco habría tenido sentido, teniendo en cuenta que más gente conocía el aspecto del príncipe.

Mientras que la serie da a entender que Daeron fue enviado a Antigua siendo muy pequeño y que apenas tuvo contacto con el resto de su familia, y menos aún con Rhaenyra, en Fuego y Sangre creció en la Fortaleza Roja junto a sus hermanos y primos, llegando a compartir nodriza con Jacaerys. Así, mientras que en el libro hacer pasar a un impostor por Daeron habría sido prácticamente imposible, en la serie es perfectamente defendible que su madre sea la única capaz de ver el engaño.