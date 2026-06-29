El final de La Casa del Dragón 3x02: ¿Por qué Rhaenyra ejecuta a ((SPOILER)) y qué significa para su reinado? - HBO MAX

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

La Casa del Dragón continúa su andadura en HBO Max con el estreno del segundo episodio de su tercera temporada. Después de que la Batalla del Gaznate terminara con una gran pérdida para el bando de los Negros, los fans estaban ansiosos por ver las consecuencias que tendría esto sobre la guerra y especialmente sobre Rhaenyra, algo que ya empieza a mostrar la nueva entrega.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Aunque los Negros ganan la Batalla del Gaznate, el coste es alto, ya que en ella muere el príncipe Jacaerys, el heredero de la reina Rhaenyra. En los primeros compases del episodio 2, Baela lleva el cuerpo del que fuera su prometido a Rocadragón y Rhaenyra se derrumba por completo. Tras un primer momento en el que se dirige a su hijo como si siguiera vivo, la Targaryen se abraza a él, gritando y llorando, clamando que todos la han traicionado (pero sin querer ejecutar a nadie por ello).

Daemon, que estaba celebrando su última victoria en el continente, recibe la noticia de la muerte de su hijastro y acude junto a su esposa, si bien antes de irse desecha la petición de Alys de que le entreguen Harrenhal y ya en Rocadragón se detiene a recriminar a Hugh y Ulf el haber abandonado su posición y menospreciar a Mysaria. Cuando al fin se reúne con Rhaenyra, la encuentra tendida en cama, sin ganas de seguir luchando, pero, recurriendo al Alto Valyrio, la profecía y muestras de afecto, consigue hacerla volver en sí.

La pareja se dirige entonces a Desembarco del Rey, como habían planeado, escoltados por Hugh Martillo y Ulf el Blanco. Con Aemond y Vhagar fuera de la ciudad y Alicent cumpliendo con su palabra al preparar una rendición pacífica, los Negros toman la Fortaleza Roja sin apenas derramamiento de sangre.

EL FUGAZ REGRESO DE OTTO HIGHTOWER

Rhaenyra se entera de que Aegon ha huido, pero a cambio, le ponen ante sí a alguien que fue clave en el complot para arrebatarle el trono, Otto Hightower, a quien Daemon encuentra en las mazmorras, como un regalo de Larys Strong. El personaje de Matt Smith insta entonces al de Emma D'Arcy a ajusticiar al traidor ella misma para demostrar que es una líder que no vacilará.

Aunque la Targaryen no parece sentirse del todo cómoda con una espada entre las manos, acaba decapitando a Otto. Cabe decir que son necesarios dos golpes para que la cabeza se desprenda por completo, dada la falta de entrenamiento de la aspirante al trono y que esto puede interpretarse como un mal augurio para su reinado.

Alicent, que había tratado de huir junto a su hija y su nieta, pero había sido descubierta, llega al salón del trono justo después de la ejecución y se queda mirando la cabeza de su padre, anonadada. Ella y Rhaenyra intercambian sendas miradas de dolor, con la segunda endureciendo su expresión poco después. Es de esperar que este acto solo complique la ya difícil relación de las antaño mejores amigas.

LORD CORLYS VELARYON VIVE, AEGON ESCAPA Y AEMOND TOMA HARRENHAL

Más allá de la llegada de Rhaenyra a Desembarco del Rey y la conquista de la Fortaleza Roja, el segundo episodio de La Casa del Dragón se detiene también en otros personajes y escenarios. Así, por ejemplo, muestra la búsqueda de Lord Corlys Velaryon tras su desaparición en la Batalla del Gaznate. Baela, Alyn y Addam descubren al fin que la Serpiente Marina sigue con vida y este decide legitimar a sus hijos bastardos, dándoles su apellido. Otro superviviente de la Batalla del Gaznate es Tyland Lannister.

Por otro lado, Aegon y Larys, que habían sido capturados, recuperan su libertad cuando la carreta en la que les habían encerrado es asaltada. Mientras el rey coronado quiere reunirse con Criston Cole, el consejero sugiere un camino más seguro, hacia Valle Oscuro.

En cuanto a Aemond, este llega a Harrenhal a lomos de Vhagar, dispuesto a matar a Daemon. Al no encontrar a este allí, asesina a Ser Simon y sus hijos, resultando herido en el enfrentamiento. El joven ve aparecer a Alys y, antes de desmayarse, le pide ayuda. Aunque esta no dice nada, es más que probable que opte por sanarle, sobre todo teniendo en cuenta cómo Daemon desechó sus aspiraciones, dándole así pocos motivos para ser en modo alguno fiel a los Negros.