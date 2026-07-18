La Casa del Dragón: ¿Es Aemond Targaryen el padre del hijo de Helaena?

La casa del dragón: ¿Es Aemond Targaryen en padre del hijo de Helaena? - HBO MAX

MADRID, 18 Jul. (CulturaOcio) -

Una de las mayores revelaciones del cuarto episodio de la tercera temporada de La Casa del Dragón fue que Helaena estaba encinta. Aunque en los libros la joven reina tenía tres hijos con su hermano Aegon, parecía que la serie había decidido prescindir del más joven de ellos, Maelor (sobre todo porque ya debería haber tenido un importante papel en el infame episodio de Sangre y Queso). En todo caso, existe una popular teoría que apunta a que el vástago que espera la Targaryen no es fruto de su matrimonio, sino de una posible relación con su otro hermano.

Mientras que en Fuego y Sangre no hay motivo alguno para sospechar que cualquiera de los tres hijos de Helaena pueda ser un bastardo, en La Casa del Dragón hay numerosos detalles que abren la posibilidad de que el tercero sí que lo sea.

Cuando Alicent descubre el embarazado de Helaena, este debe estar ya lo suficientemente avanzado como para que sea patente, pero no tanto como para no poder esconderlo con un vestido amplio, con lo que es de esperar que hayan pasado apenas unos meses desde la concepción. El problema es que, antes de abandonar Desembarco del Rey, Aegon había pasado una larga temporada postrado en cama, recuperándose de sus horribles quemaduras, por lo que es altamente improbable que mantuviese relaciones sexuales en ese periodo.

Por supuesto, podría ser que el momento de la concepción hubiese tenido lugar antes de la fatídica Batalla de Reposo del Grajo, pero muchos fans prefieren pensar que el hijo que espera Helaena no es de Aegon, sino de Aemond. Y es que en varios momentos la serie ha mostrado una curiosa conexión entre los personajes de Ewan Mitchell y Phia Saban, si no explícitamente romántica, sí decididamente cercana.

A pesar de su talante frío y despiadado, las pocas veces que los espectadores han podido ver a Aemond interactuando con Helaena, este ha enseñado un lado un poco más amable. Al contrario que Aegon, no ignora a su hermana e incluso parece tener en cuenta sus visiones, dejando ver su vulnerabilidad cuando esta vaticina su muerte en la segunda temporada.

¿CÓMO INFLUYE EL POLÉMICO BESO DE AEMOND Y ALICENT EN LA TEORÍA?

Aunque el incesto no es ninguna novedad en Poniente, ni mucho menos entre la familia Targaryen, Aemond ya demostró una inclinación por las mujeres de su familia al inicio de la temporada, al besar a su madre en los labios. "Aemond, en ese momento, ha ascendido a un puesto en el que puede considerarse sin problemas el rey y el líder de los Verdes. Por eso, quizá sienta que puede intentar algo con Alicent de una forma realmente extraña, porque su percepción del amor está muy distorsionada", explicó Mitchell en un encuentro con los medios, según recogió CBR.

De acuerdo a esta misma lógica, Aemond podría haber considerado que, como rey, era su derecho y su deber engendrar un heredero y ocupar el lugar de su hermano en el lecho de Helaena.

Por otro lado, si bien Helaena tiene motivos más que de sobra para ocultar su embarazo con Rhaenyra en la Fortaleza Roja, el hecho de que pueda ser de Aemond ofrece una razón adicional a por qué ni siquiera le quería confiar el secreto a su madre.