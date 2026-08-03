Los 4 sueños de Helaena Targaryen en La Casa del Dragón 3x07, explicados: ¿Predicen la Larga Noche de Juego de Tronos? - HBO MAX

MADRID, 3 Ago. (CulturaOcio) -

El destino de los personajes de La Casa del Dragón está escrito pero solo aquellos fans que hayan leído Fuego y Sangre lo conocen y, quizá, también Helaena Targaryen gracias a sus sueños proféticos. Aunque la extraña habilidad de la joven reina ya se había abordado varias veces a lo largo de la serie, ha sido en el séptimo episodio de la tercera temporada que los fans han podido apreciar a la soñadora en su máxima expresión. Ahora, lo que muchos se preguntan es qué significan exactamente los últimos augurios de Helaena y cuáles son las tragedias que vaticinan.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Ya había quedado claro que Helaena Targaryen tenía el don de la profecía y los sueños de dragón. De hecho, en más de una ocasión, a través de crípticas frases, la joven había avisado a otros de sucesos venideros. En el penúltimo episodio de la tercera temporada, la hija de Alicent y Viserys tiene varias visiones que prometen un negro futuro no solo para sus seres queridos sino para el continente entero.

En un primer sueño, Helaena se ve a sí misma en el patio de la Fortaleza Roja junto a una yegua blanca, acariciándola y sonriendo. Las puertas se abren entonces y sus ojos se llenan de lágrimas pero la voz de Rhaenyra la despierta.

Aunque breve y aparentemente apacible, esta visión probablemente sea un presagio del inminente suicidio de Helaena, tanto por el animal, a menudo usado como símbolo de muerte, en la mitología de Canción de Hielo y Fuego, como por la luz y la expresión de su rostro. En el libro, la Targaryen se arroja por una ventana y todo apunta a que su destino será el mismo en la serie.

En un segundo sueño, el personaje de Phia Saban aparece dando a luz, presumiblemente a Maelor, al que enseguida se llevan los guardias de Rhaenyra. El significado aquí está claro, ya que Alicent le ha advertido numerosas veces a su hija que, de tener un varón, este le será arrebatado por ser un posible aspirante al Trono de Hierro.

En otra visión, Helaena aparece montada sobre un dragón violeta, con toda probabilidad se trata de Sueñafuego, y gritando "Dracarys", haciendo que la bestia queme a una multitud enfurecida que avanza hacia ellas. La escena tiene lugar en Pozo Dragón, el lugar donde, en la novela, Sueñafuego acaba muriendo tratando de escapar de una turba.

¿HA VISTO HELAENA LA LLEGADA DE LA LARGA NOCHE Y LOS CAMINANTES BLANCOS?

La última visión muestra a Helaena cuidando de unas gallinas en una granja retirada junto a sus hijos, Jaehaerys y Jaehaera, una escena pacífica que revela quizá lo que la reina habría querido para sí misma (o un final feliz en el Más Allá). Detrás de ellos se encuentra de nuevo la yegua pálida, símbolo de muerte y entonces un eclipse oculta la luz del sol y unos copos empiezan a caer del cielo.

Al contrario que las otras imágenes, esta escena parece presagiar un evento situado en un futuro mucho más lejano, en el tiempo de Jon Snow y Daenerys Targaryen, para ser más exactos.

Y es que apenas hay dudas de que lo que ve Helaena es la llegada de la Larga Noche que dembocará con la invasión, desde más allá del Muro, de los Caminantes Blancos. Una tragedia que no sucederá hasta mucho después de su muerte y la de sus hijos.

Eso siempre que nos refiramos a la Larga Noche que Jon Snow, Daenerys Tagaryen, Arya Stark y compañía lograron evitar 'in extremis' en la batalla de Invernalia al derrotar al Ejercito de los Muertos comandado por el Rey de la Noche.

Pero, como bien saben los seguidores más versados en la saga de Martin, ya hubo una Larga Noche que sumió Poniente en la oscuridad total. Fue unos 8.000 años antes del de la Conquista de Aegon Targaryen, en la llamada Era de los Héroes cuando tuvo lugar un gran invierno que probablemente duró mas de una generación.